بعد انهيار أسعار العملات المشفرة.. رئيس السلفادور يتحدث!
اشترت أكثر من 400 عملة بهذا الثمن
لم يخيب رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، ظن عشاق العملات المشفرة، حيث قال يوم الجمعة في تغريدة جديدة، إنه اشترى، عقب التراجع الكبير لعملة بيتكوين.
وتأتي عمليات شراء الدولة الواقعة في أميركا الوسطى للمزيد من العملة المشفرة، بعد أن انخفضت أسعارها بحوالي 11% يوم الجمعة، وباتت تتداول حول مستوى 36 ألف دولار.
وكتب بوكيلي في تغريدة على تويتر: "بعض الأشخاص يبيعون بسعر رخيص جداً"، مضيفاً أن السلفادور اشترت 410 بيتكوين مقابل 15 مليون دولار، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
Nope, I was wrong, didn’t miss it.— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022
El Salvador just bought 410 #bitcoin for only 15 million dollars 🥳
Some guys are selling really cheap 🤷🏻♂️ https://t.co/vEUEzp5UdU
ووفقاً لتغريدات بوكيلي، فإن السلفادور - التي اعتمدت بيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأميركي اعتباراً من 7 سبتمبر - اشترت ما لا يقل عن 1391 بيتكوين قبل يوم الجمعة.
ولم تشفع تغريدة بوكيلي الأخيرة له، أو لسوق التشفير، حيث واصلت بيتكوين التراجع بعد التغريدة، لتتداول دون 36 ألف دولار لأول مرة منذ يوليو الماضي.
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