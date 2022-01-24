إيران تدعو مواطنيها إلى توفير استهلاك الغاز.. لماذا؟
استهلكوا 692 مليون متر مكعب في يوم واحد
دعا وزير النفط الإيراني جواد أوجي المواطنين إلى التوفير في استهلاك الغاز باللجوء إلى خطوات منها ارتداء ملابس دافئة في ظل تدني درجات الحرارة، وفق ما نقلته وكالة "AFP"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقال أوجي: "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وصل استهلاك الغاز إلى مستويات قياسية مع 692 مليون متر مكعب، في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعات الخفيفة".
وأضاف "يمكن التوفير في استهلاك الغاز من خلال ارتداء ملابس دافئة وإطفاء أجهزة التدفئة لدى مغادرة المنزل أو المكتب، كما دعا الشعب لتخفيف الاستهلاك لعبور الأيام العشر المقبلة دون مشاكل".
يأتي ذلك، في الوقت الذي تملك فيه إيران ثاني أكبر احتياط مثبت من الغاز عالميا بعد روسيا. وهو متوافر بشكل شبه مجاني للمواطنين، حيث تدعمه الدولة بالكامل.
وتأتي تصريحات أوجي بينما تشهد إيران منخفضا جويا أدى الى تساقط أمطار وثلوج في مناطق عدة، رافقها تدنّي درجات الحرارة. وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الخميس من موجة البرد التي تطال طهران وبعض المدن الكبرى.
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