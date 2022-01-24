رفض ارتداء كمامة.. مسافر يواجه عقوبة السجن 20 عاما

اتُهم إيرلندي رفض وضع كمامة خلال رحلة جوية بين دبلن ونيويورك، بـ "الاعتداء" و"الترهيب"، وهي "جريمة" يواجه مرتكبها عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، وفقاً لما أعلنه القضاء الأميركي.

ومثُل، شين ماكنيرني، البالغ من العمر 29 عاما، أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين بنيويورك، حيث وُجهت إليه تهمة "الاعتداء والترهيب في حق أحد أفراد طاقم الطائرة خلال رحلة رقم 45 على خطوط دلتا الجوية من دبلن إلى مطار جون كينيدي، في نيويورك، وفقاً لما ذكرته وكالة "AFP"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

واتهمه المدعي العام الفيدرالي، بعدد من التهم تضمنت: "رفضه بشكل متكرر وضع كمامة، وقذف أحد الركاب بعلبة شراب أصابت رأسه، فضلاً عن خلع سرواله وملابسه أمام أحد أعضاء الطاقم والركاب، كما نزع قبعته ليضعها على رأس قائد الطائرة".

وقال ناطق باسم محكمة بروكلين إن التهم الموجهة للأيرلندي تصنف على أنها جريمة، وفي حالة إدانته يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن حتى 20 عاما.

وأُطلق المواطن الأيرلندي الذي كان مسافرا إلى فلوريدا للعمل كمدرب كرة قدم، بكفالة قدرها 20 ألف دولار، في انتظار المحاكمة.

وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية (FAA) في يناير 2021 قراراً يقضي بعدم التسامح مطلقا تجاه الركاب الذين يرفضون وضع الكمامة، في حين واجه أفراد طواقم الرحلات الجوية عددا كبيرا من حالات العنف سواء لفظيا أو جسديا، من أشخاص يرفضون الامتثال لهذا القرار.

وعادت طائرة تابعة لشركة "أميريكان إيرلاينز" الخميس أدراجها إلى نقطة الانطلاق في ميامي في منتصف الرحلة نحو لندن، بسبب رفض راكبة وضع كمامة.