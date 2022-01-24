ووهان الصينية.. الذكرى السنوية الثانية لأول إغلاق في العالم!

بدأت ووهان، المدينة الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة في أواخر عام 2019، أول إغلاق كوفيد في العالم قبل عامين يوم الأحد، حيث أغلقت وسائل النقل العام وقيدت المغادرين لنحو 76 يوماً.

منذ تلك الخطوة، تم تنفيذ عمليات إغلاق بأحجام مختلفة وصرامة في جميع أنحاء العالم.

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وتقاتل الصين - التي أبقت الفيروس إلى حد كبير تحت السيطرة، منذ الانتشار الضخم للموجة الأولى في ووهان ومدن أخرى صينية - متغير أوميكرون الأكثر عدوى، قبل وقت قصير من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان ما لا يقل عن 20 مليون شخص في ثلاث مدن صينية تحت الإغلاق الكامل. فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات من الموجة الحالية، لكن أوميكرون يهدد بتحدي هدف الصين المتمثل في القضاء على فيروس كورونا داخل حدودها، وفقاً لما ذكرته "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولم تسجل ووهان التي تضم التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حالات إصابة جديدة يوم السبت. فيما تخضع 3 حالات قادمة من الخارج للعلاج من أعراض خفيفة. فيما كان تم الإبلاغ عن آخر إصابة منقولة محلياً في ووهان في أغسطس الماضي.

مثل العام الماضي، لم يكن هناك ضجة رسمية في ووهان للاحتفال بالذكرى السنوية للإغلاق. حيث امتلأت الصحف المحلية بتغطية الاجتماعات التشريعية على مستوى المدينة والمقاطعة، وهي سمة سنوية في التقويم السياسي.

وأظهرت الصفحة الأولى لصحيفة ووهان المسائية للأخبار يوم الجمعة عاملاً يرتدي بدلة واقية من المواد الخطرة يقوم بتعقيم طرد بريدي، في تذكير باتهام بكين أن أوميكرون ربما جاء إلى الصين على عبوة من كندا.