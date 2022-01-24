.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قطر ترسي عقدا للبنية التحتية بـ500 مليون دولار على تحالف شركات

  • الخط
علم قطر
علم قطر
اقتصاد قطر

قطر ترسي عقدا للبنية التحتية بـ500 مليون دولار على تحالف شركات

طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يوميا

الدوحة – أحمد سعيد

نشر في: آخر تحديث:

أرست قطر عقد مشروع للبنية التحتية لإنشاء محطة لتحلية المياه تبلغ قيمته ما بين 500-600 مليون دولار على تحالف شركات، بحسب ما ذكرته مصادر للعربية.نت.

وقالت المصادر إن العقد الذي تمت ترسيته يتضمن بناء محطة لمعالجة المياه في مدينة الوكرة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يوميا.

ويتضمن التحالف الفائز شركات Mitsubishi اليابانية وMetito المتخصصة في حلول المياه بالإضافة إلى شركة UCC المتخصصة بمجال المقاولات.

المراكز العربية توزع 356.25 مليون ريال على مساهميها شركات سوق السعودية المراكز العربية توزع 356.25 مليون ريال على مساهميها

ويقدم خدمات المشورة للمشروع Pwc وMott Macdonald وEversheds، بحسب ما أضافته المصادر لـ"العربية.نت".

وحول تمويل المشروع، ينتظر أن يتم تمويله من خلال هيكل مقسم بين الملكية والدين مع توقعات بمشاركة قوية للبنوك اليابانية وجهات التمويل لتوفير جانب الدين في تمويل المشروع الجديد.

وأرست قطر حزمة من مشاريع البنية التحتية مؤخرا مع تأهبها لاستضافة كأس العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها
اكتشف المزيد