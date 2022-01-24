قطر ترسي عقدا للبنية التحتية بـ500 مليون دولار على تحالف شركات

أرست قطر عقد مشروع للبنية التحتية لإنشاء محطة لتحلية المياه تبلغ قيمته ما بين 500-600 مليون دولار على تحالف شركات، بحسب ما ذكرته مصادر للعربية.نت.

وقالت المصادر إن العقد الذي تمت ترسيته يتضمن بناء محطة لمعالجة المياه في مدينة الوكرة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يوميا.

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ويتضمن التحالف الفائز شركات Mitsubishi اليابانية وMetito المتخصصة في حلول المياه بالإضافة إلى شركة UCC المتخصصة بمجال المقاولات.

ويقدم خدمات المشورة للمشروع Pwc وMott Macdonald وEversheds، بحسب ما أضافته المصادر لـ"العربية.نت".

وحول تمويل المشروع، ينتظر أن يتم تمويله من خلال هيكل مقسم بين الملكية والدين مع توقعات بمشاركة قوية للبنوك اليابانية وجهات التمويل لتوفير جانب الدين في تمويل المشروع الجديد.

وأرست قطر حزمة من مشاريع البنية التحتية مؤخرا مع تأهبها لاستضافة كأس العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.