قطر ترسي عقدا للبنية التحتية بـ500 مليون دولار على تحالف شركات
طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يوميا
أرست قطر عقد مشروع للبنية التحتية لإنشاء محطة لتحلية المياه تبلغ قيمته ما بين 500-600 مليون دولار على تحالف شركات، بحسب ما ذكرته مصادر للعربية.نت.
وقالت المصادر إن العقد الذي تمت ترسيته يتضمن بناء محطة لمعالجة المياه في مدينة الوكرة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يوميا.
ويتضمن التحالف الفائز شركات Mitsubishi اليابانية وMetito المتخصصة في حلول المياه بالإضافة إلى شركة UCC المتخصصة بمجال المقاولات.
ويقدم خدمات المشورة للمشروع Pwc وMott Macdonald وEversheds، بحسب ما أضافته المصادر لـ"العربية.نت".
وحول تمويل المشروع، ينتظر أن يتم تمويله من خلال هيكل مقسم بين الملكية والدين مع توقعات بمشاركة قوية للبنوك اليابانية وجهات التمويل لتوفير جانب الدين في تمويل المشروع الجديد.
وأرست قطر حزمة من مشاريع البنية التحتية مؤخرا مع تأهبها لاستضافة كأس العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
-
أبوظبي بصدد البدء بمشروع لتوليد الطاقة من النفايات بـ600 مليون دولارتبلغ سعة محطة التدوير الجديدة ما بين 600 و900 ألف طن قصص اقتصادية
-
"سابك للمغذيات" تعتزم الاستحواذ على 49% من شركة "آي تي جي" بـ 1.2 مليار ريالتتركز مبيعاتها للمزارعين والعميل النهائي في عدد من الدول الأفريقية شركات
-
مشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تتطلب 83 مليار دولار خلال 5 سنواتمتأخرات الشركات والمقاولين والمتعاقدين مع الحكومة 26.5 مليار دولار الأسواق العقارية