"لينكد إن" للعربية: هذه الوظائف الأسرع نمواً في السعودية والإمارات

كشفت "لينكد إن" في دراسة جديدة، عن قائمتها للوظائف الأسرع نموا في كلٍ من الإمارات والسعودية، وأتت على رأس القائمة تخصصات علم البيانات والأمن الرقمي واستقطاب المواهب وبرمجة التطبيقات والنظم.

من جانبها، قالت رئيسة الإعلام والاتصال في لينكدإن الشرق الأوسط، نجاة عبد الهادي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن هناك حصة متزايدة للوظائف الرقمية والتكنولوجية في قائمة الوظائف الأسرع نموا في كل الأسواق التي تُطلق فيها الدراسة، ومنها الإمارات والسعودية، حيث يوجد طلب متنامٍ على تلك الوظائف.

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وعن أسباب ذلك، قالت نجاة عبدالهادي، إنه رغم أن التحول الرقمي كان من استراتيجيات الشركات حول العالم، إلا أن جائحة كورونا سارعت من أهميته وبالتالي لجأت الشركات إلى توظيف أشخاص لتحقيق هذه الأولوية، وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة الطلب على تلك الوظائف، بجانب مساعدة السياسات الحكومية في إيجاد العديد من الوظائف، لافتة إلى الصعود الملحوظ في التوظيف بالسعودية.

وأوضحت رئيسة الإعلام، أن الدراسة تظهر المهارات والكفاءات المطلوبة في كل منطقة، لكن المشكلة تكمن في إيجاد الشخص المناسب للوظيفة المناسبة، مشيرة إلى وجود توجه عالمي متباطئ على صعيد الشركات بإدراج المهارات على عمليات التوظيف.

وذكرت نجاة عبدالهادي أن الصفحة الشخصية لمرشح العمل يجب ألا تركز على عرض التعليم لكن الأهم عرض المهارات المكتسبة من خلال العمل وخارجه، لأن إدراج المهارات على الصفحة الشخصية يظهر عند جهات التوظيف التي تبحث عن المرشحين للوظائف.

وأضافت أن دراسة "لينكد إن"، أظهرت زيادة الثقة لدى الموظفين، سواء الثقة في الوظيفة أو الثقة في النفس، حيث يشعر 9 من كل 10 موظفين في السعودية والإمارات بثقة عالية، وهذا قد يعود إلى انتعاش معدلات التوظيف بعد الجائحة.

وأوضحت أن العمل المرن ساهم أيضاً بشكل كبير في زيادة ثقة الموظفين، لأنه مكنهم من استكشاف مجالات مهنية جديدة.

وقالت نجاة عبد الهادي، إن قطاعات التكنولوجيا شهدت نمواً في الوظائف وهي في ارتفاع حاد ومستمر، واستقرت الوظائف في بقية القطاعات، مؤكدة أن المهارات هي العملة الجديدة للتوظيف.

وأشارت إلى وجود طلب كبير على وظائف المحتوى الرقمي وعلم البيانات في الإمارات، وطلب كبير في السعودية على وظائف الأمن السيبراني، مضيفة: "هذه التخصصات لا يبدو أنها ستتراجع في المدى القريب".

وأشارت دراسة "لينكد إن"، إلى تأثر قائمة الوظائف الأسرع نمواً هذا العام بعوامل أبرزها تطورات الجائحة والتحولات الرقمية والإجراءات الحكومية الجديدة في المنطقة.

وأشارت البيانات إلى ظهور فرص وظيفية جديدة في كلٍ من الإمارات والسعودية، إضافة إلى توجه جديد على مستوى المملكة يتمثل في صعود وظائف الموارد البشرية واستقطاب المواهب إلى المراكز الخمسة الأولى.

كما أشارت البيانات إلى تركّز أسرع المهارات نمواً في المنطقة ضمن تخصصات البيانات الضخمة وأمن الشبكات والتعلم الآلي.