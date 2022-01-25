الاتحاد الأوروبي يضع نظاما موحدا للسفر.. وهذه أبرز ملامحه!

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى جعل السفر داخل الكتلة أسهل من خلال اعتماد نظام جديد موحد لقواعد السفر المتعلقة بكورونا، استناداً إلى حالة تلقيح الشخص أكثر من المكان الذي يأتي منه.

ووفقاً للتوصيات التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، فإنه لا ينبغي أن يخضع المسافرون الذين يحملون شهادة كوفيد رقمية صالحة - تُظهر التطعيم أو التعافي من المرض أو اختباراً حديثاً - لقيود إضافية، فيما سيظل مسموحاً بالاستثناءات للمسافرين من المناطق عالية الخطورة بشكل خاص، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الانتشار الواسع لأوميكرون كورونا عبر القارة يعني أن الوقت قد حان لكي تتخلى البلدان عن قواعد السفر المختلفة التي اعتمدتها في الأسابيع الأخيرة، والتي تشمل متطلبات اختبار إضافية وفترات للحجر الصحي.

بدورها، أوضحت، مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، "ندعو الآن جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ القواعد المشتركة بسرعة لضمان التنسيق والوضوح لمواطنينا والمسافرين".

وينسق الاتحاد الأوروبي سياسات السفر عبر الكتلة، ولكن الأمر متروك للحكومات الفردية لتنفيذ قواعدها الخاصة.

وتنص توصيات الكتلة على أن التطعيمات يجب أن تظل صالحة لأغراض السفر لمدة 9 أشهر من أحدث جرعة، بما في ذلك اللقاح المعزز.

فيما ستكون شهادة التعافي من كورونا صالحة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ أول نتيجة إيجابية للاختبار. وقد يُطلب من المسافرين الذين ليس لديهم شهادة كوفيد الرقمية الخضوع لاختبار قبل أو في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد الوصول.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 فبراير.

يأتي ذلك، فيما تم إصدار أكثر من 1.2 مليار شهادة كوفيد في الاتحاد الأوروبي.