مليارديرات إفريقيا.. 7 دول تسيطر على القائمة وهذا ترتيب ناصف ساويرس

أصبح المليارديرات في إفريقيا أكثر ثراء مما كانوا عليه منذ سنوات، على الرغم من الوباء العالمي.

وتقدر الثروة المجمعة لمليارديرات القارة السمراء، والبالغ عددهم 18 ملياردير بنحو 84.9 مليار دولار - بزيادة قدرها 15% خلال آخر 12 شهرا، كما أنها الرقم الأعلى منذ عام 2014، عندما كان عدد مليارديرات القارة 28، بإجمالي ثروات 96.5 مليار دولار، وفقاً لتقديرات "فوربس"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

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وفي المتوسط، تبلغ ثروة أصحاب المليارات في القارة 4.7 مليار دولار الآن مقابل 3.4 مليار دولار في عام 2014. حيث أدى ارتفاع أسعار الأسهم من نيجيريا إلى زيمبابوي إلى رفع ثروات هؤلاء الأباطرة، خاصةً مع ارتفاع الطلب على منتجات مثل الأسمنت والسلع الفاخرة.

وللعام الحادي عشر على التوالي، يعتبر النيجيري، أليك دانغوتيه أغنى شخص في القارة، حيث تقدر ثروته بنحو 13.9 مليار دولار، ارتفاعاً من 12.1 مليار دولار في العام الماضي بعد زيادة بنسبة 30% في سعر سهم Dangote Cement، والتي تعد أثمن أصوله.

وجد المحللون أن الارتفاع الكبير في مشاريع الإسكان في نيجيريا والنمو في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية أدى إلى ارتفاع الطلب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

فيما قفز الجنوب إفريقي، يوهان روبرت إلى المركز الثاني، من المركز الرابع العام الماضي، بعد ارتفاع أسهم شركته والتي تصنع ساعات كارتييه وأفلان مون بلان، Compagnie Financiere Richemont بنسبة 60%، حيث استقرت ثروته عند 11 مليار دولار ارتفاعاً من 7.2 مليار دولار قبل عام، ليصبح أكثر الرابحين في القائمة من حيث القيمة.

ويحتل مواطنه الذي كان يدير سابقاً شركة تعدين الألماس DeBeers قبل بيعها لشركة التعدين Anglo American قبل عقد من الزمن، نيكي أوبنهايمر، المرتبة الثالثة، بثروة تقدر بنحو 8.7 مليار دولار.

فيما كان أكثر الرابحين كنسبة نمو في ثروته، والتي زادت بـ 125%، هو الزيمبابوي، ستريف ماسييايوا، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، ارتفاعاً من 1.2 مليار دولار العام الماضي.

يأتي ذلك، بعد أن ارتفعت أسهم شركة Econet Wireless Zimbabwe، التي أسسها، بأكثر من 750% في العام الماضي، مما ساعد على زيادة حجم ثروته.

فيما صعدت ثروة قطب الأسمنت النيجيري عبد الصمد رابيو، الذي زادت ثروته بـ 1.5 مليار دولار بعد طرح شركة أخرى من شركاته للاكتتاب العام.

تسيطر 7 دول إفريقية على القائمة، حيث لدى كل من جنوب إفريقيا ومصر 5 مليارديرات، تليها نيجيريا بثلاثة ثم المغرب باثنين.

كما أن جميع أصحاب المليارات في القارة من الرجال؛ وكانت آخر امرأة ظهرت في القائمة أنغولية الجنسية هي، إيزابيل دوس سانتوس، والتي خرجت من قائمة فوربس في يناير 2021.

واحتل الملياردير المصري، ناصف ساويرس، المرتبة الرابعة في القائمة مع ثروة تقدر بـ 8.6 مليار دولار، فيما استبعدت القائمة كلاً من السوداني الأصل مو إبراهيم، والمصري الأصل محمد الفايد، حيث يحملان الجنسية البريطانية.