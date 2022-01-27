أرباح سامسونغ ترتفع بأكثر من 53% في الربع الرابع

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 53.3% في الربع الأخير من عام 2021 مدفوعة بمبيعات سنوية قياسية.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم إن أرباحها التشغيلية ارتفعت إلى 13.87 تريليون وون (11.55 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر في عام 2021، ارتفاعاً من 9 تريليونات وون في نفس الربع من العام السابق.

مادة اعلانية

وأضاف عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في بيان إن الشركة حققت "مبيعات قياسية بفضل المنتجات التنافسية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين"، مشيرة إلى الطلب القوي على مبيعات الهواتف الذكية المتميزة، وفقاً لما ذكرته "AFP"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبينما تسببت جائحة كورونا في دمار الاقتصاد العالمي، فقد ساعد العديد من شركات التكنولوجيا على الازدهار.

وأدى العمل من المنزل بسبب الأوبئة إلى زيادة الطلب على الأجهزة التي تعمل برقائق سامسونغ، وكذلك الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التلفزيون والغسالات.

كما ساعد طلب المستهلكين على المنتجات المتطورة مثل الهواتف القابلة للطي على زيادة الأرباح خلال فترة موسم العطلات.