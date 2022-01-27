توقعات بوصول مؤشر الأسهم السعودية إلى 13500 نقطة في 2022

توقع المحلل المالي حمد العليان أن يتراوح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري بين 12 ألف و13500 نقطة بدعم من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط.

وقال العليان لـ "العربية" إن دراسة أجراها كشفت أن معامل الارتباط بين مؤشر السوق وأسعار النفط بلغت 91%، وهو الأمر الذي يبرر الاختلاف بين أداء سوق السعودية والأسواق الأميركية.

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وأشار إلى أن قطاعي البنوك والبتروكيماويات سيكونان الأفضل أداء خلال هذا العام.

ولا يعتقد العليان أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر بصورة كبيرة على السوق السعودية. ومن العوامل التي تدعم السوق خلال الفترة المقبلة، هي أرباح الشركات التي جرى الإعلان عن بعضها وأظهرت نتائج جيدة جدا، بجانب التوجه نحو تعميق السوق بطرح شركات جديدة، وكل هذه الأمور تستقطب أموالا أجنبية.

وأشار إلى أن ما يؤرق السوق خلال الفترة الحالية هو انخفاض السيولة و"قد نحتاج أشهرا لعودة السيولة إلى مستوى 10 مليارات أو أكثر".