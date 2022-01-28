وارين بافيت يثبت تنبؤاته.. ثروته ترتفع 2.4 مليار دولار منذ بداية 2022
أثبت مرة أخرى تفوّق أسهم القيمة على أسهم النمو
أثبت المستثمر العالمي وارين بافيت، مرة أخرى، أن أسهم القيمة تنفع في أوقات الشدة مقابل أسهم النمو، فقد تفوق بافيت على مارك زوكوربيرغ في قائمة الأكثر ثراء، كما كان الوحيد بين أغنى 10 أشخاص في العالم الذي نمت ثروته منذ عام حتى الآن.
وأدت الخسائر في أسهم التكنولوجيا، التي تعتبر أسهمَ نمو، إلى محو 50 مليار دولار من ثروة أغنى أغنياء وادي السيليكون في هذا الأسبوع فقط.
وتمكن بافيت من إضافة 2.4 مليار دولار لثروته العام الحالي لتتجاوز 111 مليار دولار، متفوقاً على مارك زوكوربيرغ بمليار دولار.
وقال بافيت، إنه يتجاهل 99.9% من الأسهم التي يراها، "فليس كل ما يلمع ذهباً"، حتى وإن كان سعره جذّابا.
وحدد بافيت مجموعة من المبادئ التي يجب أن يلتزم بها كل مستثمر في السوق الأسهم لتحقيق نجاحات بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل
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