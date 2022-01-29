.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن يتفقد جسراً منهاراً ويعد بتجديد البنى التحتية في الولايات المتحدة

  • الخط
بايدن خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
بايدن
اقتصاد أميركا

بايدن يتفقد جسراً منهاراً ويعد بتجديد البنى التحتية في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي من أمام جسر متهدم غطته الثلوج: إنه أمر لا يصدق

بيتسبرغ - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

تفقد جو بايدن الأضرار التي نجمت عن انهيار جسر في مدينة بيتسبرغ، ما أدى إلى تغيير برنامج رحلة كانت مقررة قبل الحادث ومخصصة لمشاريع البنى التحتية، التي وضعها الرئيس الأميركي.

وقال بايدن أمام الجسر المتهدم الذي غطته الثلوج "إنه أمر لا يصدق".

حاصرت الثلوج حافلة وعدداً من الآليات بعد انهيار الجسر الذي لم يسفر عن سقوط قتلى. وأوضحت خدمات الطوارئ في بيتسبرغ ثاني أكبر مدينة بعد فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا (شرقاً) أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر.

بعد كشفه أعلى معدل للتضخم منذ 19 عاما.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء أسواق اقتصاد تركيا بعد كشفه أعلى معدل للتضخم منذ 19 عاما.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ "إنها معجزة"، في رأي وافق عليه الرئيس بايدن، مؤكداً أن "هناك عدداً من الجسور في بيتسبرغ أكثر من أي مدينة أخرى في العالم".

أضاف بايدن الذي دفع منذ أشهر باتجاه خطط هائلة للإنفاق على البنى التحتية "سنصلح كل هذه الجسور. سيحدث تغيير هائل. هناك 43 ألفاً منها (الجسور) وسنرسل الأموال".

بايدن والجسور

في صدفة لافتة، اختار بايدن في 20 كانون الثاني/يناير بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه الرئاسة، التحدث بالتحديد أمام لوحة كبيرة عُرضت عليها صور جسور في حالة سيئة.

تعد خطة الإنفاق الكبرى التي تبلغ قيمتها 1,2 تريليون دولار للطرق والجسور أو الإنترنت عالي السرعة وأقرها الكونغرس في نهاية العام الماضي مع معارضة بعض الجمهوريين، واحدا من النجاحات النادرة اليوم للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جيش ومستشفى "وهميان" في العراق جيش ومستشفى "وهميان" في العراق
اكتشف المزيد