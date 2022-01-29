مصادر: عُمان تقترض 3.5 مليار دولار من تحالف بنوك خليجية ومحلية

بدأت سلطنة عمان إجراءات الحصول على قرض بنحو 3.5 مليار دولار لأجل 7 سنوات من تحالف بنوك خليجية ومحلية، والذي تخطط السلطنة لاستخدام جزء من حصيلته لإعادة تمويل قرض بنحو 2.2 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لـ"العربية.نت".

أضافت المصادر أن القرض يعمل على ترتيبه تحالف بنوك خليجية ومحلية من بينها بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي وبنك المشرق الأول وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، بالإضافة إلى بنكين محليين من عمان.

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أوضحت المصادر أن القرض يتضمن خيار رفع قيمته إلى نحو 4 مليارات دولار إذا ما اقتضت الحاجة.

أفادت المصادر "القرض يستخدم لإعادة تمويل قرض كانت السلطنة قد حصلت عليه في وقت سابق من العام الماضي. كانت وزارة المالية العمانية حريصة على العودة للسوق بحثا عن شروط تمويلية أفضل".

في مارس /آذار من العام الماضي، حصلت السلطنة على قرض بنحو 2.2 مليار دولار لأجل 15 شهرا يتضمن خيار تمديد لمدة عام وهو الخيار الذي رفضت وزارة المالية العمانية ممارسته بحثا عن شروط تمويلية أفضل علما أن تسعير القرض تراوح ما بين 375-390 نقطة أساس فوق سعر الليبور.

في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن السلطنة تبحث عن قرض إعادة تمويل، وأن العائد عليه سيبلغ نحو 350 نقطة أساس فوق سعر الليبور.