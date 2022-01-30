بلومبرغ: صندوق الاستثمارات العامة يجمع 5 مليارات دولار في 3 أشهر

جمع صندوق الاستثمارات العامة ما يصل إلى 5 مليارات دولار من مبيعات الأسهم في الشركات المحلية، والتي تم طرحها في سوق تداول على مدى 3 أشهر.

ومن المقرر أن يجمع الصندوق 820 مليون دولار من بيع حصة في شركة علم للأمن الرقمي الشهر المقبل بعد تسعير الأسهم في الجزء العلوي من نطاق التسعير. هذا بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار التي جمعها من بيع أسهم في شركة الاتصالات السعودية، أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي، كما جمع مليار دولار من بيع حصة في البورصة السعودية في ديسمبر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وشهدت مبيعات الأسهم في السعودية طلباً هائلاً من المستثمرين، حيث تم تسعير معظم الاكتتابات العامة الأولية في أقصى النطاقات السعرية، فضلاً عن الارتفاعات الكبيرة لمعظم الأسهم عند تداولها للمرة الأولى، ليقفز مؤشر "تاسي" نحو 9%، هذا العام مواصلا مكاسبه في 2021 البالغة 30%.

تأتي هذه العوائد لتمثل دفعة لخطط الصندوق لاستثمار حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد السعودي هذا العام حيث يتطلع إلى دفع خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط من خلال الاستثمار في مجالات مثل الترفيه والسياحة.

كما تمثل المبيعات أيضاً تحولاً في الاستراتيجية، وفقاً لـ "بلومبرغ"، إذ إنها تحقق تطلعات الصندوق إلى إعادة تدوير رأسماله، عبر بيع حصصاً في شركات محتفظ بها منذ سنوات للاستثمار في شركات جديدة.

ولا يزال صندوق الاستثمارات العامة يمتلك بما يقرب من 140 مليار دولار في الأسهم السعودية، بما في ذلك حصص كبيرة في البنك الوطني السعودي وشركة التعدين العربية السعودية والشركة السعودية للكهرباء.

في الوقت نفسه، يخطط صندوق الاستثمارات العامة للتعمق أكثر في أسواق الأسهم العالمية هذا العام من خلال استثمار حوالي 10 مليارات دولار أخرى في الأسهم المدرجة.