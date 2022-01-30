شركة اتصالات عملاقة تهدد موظفيها بالفصل بحلول هذا الموعد!

لجأت شركة T-Mobile لسياسة التهديد بالفصل للتعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا، حيث قالت الشركة إن الموظفين غير المطعمين بالكامل ضد كوفيد-19، سيتم فصلهم بحلول 2 أبريل المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأكدت شركة الهواتف النقّالة الأميركية الموعد النهائي بعد أن سربت مصادر نسخة من رسالة بريد إلكتروني لكبير مسؤولي الموارد البشرية في T-Mobile، قال فيها إن الشركة ستضع الموظفين الذين لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة في إجازة غير مدفوعة الأجر، اعتباراً من 21 فبراير.

مادة اعلانية

وتخص رسالة الموارد البشرية موظفي المكاتب بصورة أساسية، فيما سيتم استثناء فئات محدودة من الموظفين، خاصة الفنيين العاملين خارج المكاتب.

يأتي ذلك، فيما فرضت شركات أميركية كبيرة أخرى مواعيد نهائية مماثلة على موظفيها.

كانت شركة غوغل قد قررت أن يكون 18 يناير الجاري، هو الموعد النهائي للعاملين للإبلاغ عن حالة التطعيم الخاصة بهم، حيث ستضع الشركة أولئك الذين يرفضون الحصول على جرعات اللقاح الخاصة بهم أو يفشلون في الحصول على إعفاء صالح من إجازة إدارية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً.

وبعد ذلك ستضع هؤلاء العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفي النهاية تطردهم إذا لم يمتثلوا لسياسة الشركة.