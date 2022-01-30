غولدمان ساكس يتوقع 5 زيادات في أسعار الفائدة هذا العام

توقع بنك غولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 5 مرات في عام 2022، مقابل 4 مرات في السابق، مع توقع أن تكون أول زيادة في مارس، وفقاً لمذكرة لخبراء البنك.

وسارع اقتصاديو وخبراء البنك لتحديث توقعات رفع أسعار الفائدة منذ أن قال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس، وأعاد تأكيد خططه لإنهاء مشترياته من السندات في ذلك الشهر فيما تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه سيكون معركة مستمرة لترويض التضخم، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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في ختام اجتماع الأربعاء قال باول إن قرارا سيتخذ في الأشهر المقبلة بشأن موعد البدء في تقليص السندات الحكومية للبنك المركزي والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

توقع رئيس أبحاث السوق في أمانة كابيتال وليد الحلو، في مقابلة مع "العربية" أن قرار رفع الفائدة لم تظهر بوادره وبكم نسبة مقدار الرفع حتى الوقت الحالي، مشيرا إلى رفع بنسبة 0.5% كما هو مرتقب.

بدورهما قال الاقتصاديان في بنك غولدمان، ديفيد ميريكل ويان هاتزيوس، في المذكرة إنهما يتوقعان أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس ومايو ويعلن بدء تخفيض ميزانيته العمومية في يونيو، ثم يتبعه ارتفاعات في يوليو وسبتمبر. ويتوقعون لاحقاً عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة ربع سنوية في الربع الرابع مع زيادة واحدة في ديسمبر لينهي العام عند 1.25-1.5%.

وعدّل الاقتصاديان توقعات مسار التضخم الخاص بهم بعد البيانات المنشورة الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك قالا في المذكرة: "أوضحت تعليقات الرئيس باول في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي منفتحة على وتيرة تشديد أكثر عدوانية".

ولا يزال غولدمان يتوقع 3 ارتفاعات في عام 2023 وأن يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى نفس معدل الفائدة النهائي من 2.5 إلى 2.75% في عام 2024.

وفي وقت سابق من يناير، قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع 4 زيادات هذا العام وأن تبدأ عملية تخفيض الميزانية العمومية في أقرب وقت ممكن في يوليو.