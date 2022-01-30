كيف تؤثر صفقة طائرات إيرباص على سهم طيران الجزيرة؟

قال نائب رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في الاستثمارات الوطنية عمرو سرحان، إن صفقة شراء شركة طيران الجزيرة لطائرات إيرباص لن يكون لها أثر في الوقت الحالي إنما سيظهر أثرها على المدى الطويل.

وأضاف سرحان أن عملية الشراء تعتمد على دراسة قامت بها الشركة وحددت من خلالها حجم التدفقات النقدية المتوقعة من الصفقة.

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وتوقع أن تخف القيود على السفر، كما يمكن أن نشهد نهاية جائحة كورونا في هذا العام، وبالتالي سينعكس بالإيجاب على أداء طيران الجزيرة.

ووافق مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، المُدرجة في بورصة الكويت، على شراء 28 طائرة من شركة إيرباص بقيمة 3.4 مليار دولار (1.03 مليار دينار كويتي).

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على شراء 20 طائرة من طراز A320neo، و8 طائرات من طراز A321neo.

وبالنسبة لأداء مؤشر السوق الكويتي، أفاد سرحان، بأن المؤشر مرتفع بنسبة 4% وهذا أداء جيد للسوق، كما أن مستويات السيولة ممتازة إذ تتراوح بين 30 إلى 50 مليون دينار يوميا.

وأشار إلى أن السوق سيتفاعل إيجابا مع استمرار إعلانات الأرباح خصوصا من البنوك المدرجة والشركات القيادية.

وأضاف سرحان أن القطاع المصرفي سيكون المستفيد الأول من إجراءات رفع الفائدة الأميركية.

وقال سرحان: "بنك الكويت المركزي لديه مرونة في التعامل مع سياسات الفيدرالي في معظم الأحيان.. فمثلا إذا رفع الفيدرالي الفائدة 6 أو 7 مرات خلال العام ممكن أن يرفعها المركزي الكويتي 3 مرات فقط".

وتوقع سرحان ألا يكون هناك تأثير لرفع أسعار الفائدة على الشركات التشغيلية، مشيرا إلى أن الفائدة حاليا في مستويات متدنية وإذ ارتفعت ربع بالمئة فلن يكون لها تأثير كبير على تكاليف الاستدانة.