كاثي وود تكثّف مشترياتها في أسهم أسوأ طرح أميركي خلال الوباء!

كشفت بيانات بلومبرغ أن شركة ARK لإدارة الاستثمارات التي أسستها عام 2014 المليارديرة الصاعدة في عالم الاستثمار الأميركي، كاثي وود، اشترت 44 مليون سهم في شركة التداول الإلكتروني Robinhood يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر شراء للسهم منذ إدراجه بعد أن هوى إلى ما دون العشرة دولارات.

وشركة ARK التي تدير استثمارات بـ 50 مليار دولار هي أحد أكبر المساهمين في الشركة، وتشتري أسهمها كل أسبوع تقريباً منذ أواخر أكتوبر، عندما انخفض السهم إلى ما دون سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 38 دولاراً، حيث يعتبر بحسب بلومبرغ واحدا من أسوأ الاكتتابات منذ بداية وباء كورونا، بعد تراجع السهم بنحو 67%، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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تراجع صندوق Ark الرئيسي بعد تقدمه بنسبة 150% تقريباً في عام 2020. فمع ظهور اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات، تخلص المستثمرون من أسهم التكنولوجيا الخطرة وبدأوا في شراء الأسماء التي قد تستفيد من التعافي الأوسع، مما أدى إلى انخفاض صندوق ARKK بنسبة 24% العام الماضي.

فيما أدى توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو رفع أسعار الفائدة إلى تفاقم الخسائر هذا العام، مع انخفاض ARKK بنسبة 27% أخرى حتى الآن في عام 2022.

وكثيراً ما تقول وود وشركتها إن أفق استثمارهم لا يقل عن خمس سنوات، ويقرون بأن الشركات التقنية التي يستهدفونها غالباً ما تكون متقلبة.

وتُظهر تحديثات التداول اليومية لشركة Ark القرارات النشطة فقط من قبل فريق الإدارة ولا تتضمن نشاط الإنشاء أو الاسترداد الناتج عن تدفقات المستثمرين.