اضطرابات الصين الصغيرة قد تعيد سلاسل التوريد العالمية للمربع صفر

توقع رئيس بحوث الشحن في بنك HSBC، باراش جين، أن تؤثر قيود الصين الصفرية لـ كوفيد على انتعاش سلسلة التوريد العالمية حيث من المرجح أن يؤدي أي اضطراب بسيط في البلاد إلى "تأثيرات مضاعفة" في جميع أنحاء العالم.

وقال إن الوباء كشف "إلى أي مدى أصبحت سلسلة التوريد ضعيفة، هناك هامش ضئيل للخطأ".

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وأوضح أن الأهمية تعد مطلقة للصين عندما يتعلق الأمر بالتجارة العالمية، إذ تعني أن أي اضطراب صغير في الصين سيكون له تأثير مضاعف عبر سلسلة التوريد، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ضاعفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من استراتيجيتها في القضاء على كوفيد بسبب الارتفاع الأخير في عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد.

وتم الإبلاغ عن حالات كوفيد في مدن الموانئ الرئيسية في شينزين، وتيانجين، ونينجبو، بالإضافة إلى المركز الصناعي في شيان، مما أدى إلى إغلاق وقيود في أكبر مراكز الموانئ.

يأتي ذلك، فيما أبلغت الصين عن 58 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19 حتى يوم الاثنين، وفقاً لهيئة الصحة الوطنية. وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي إن 40 من الحالات الجديدة كانت إصابات محلية، بينما جاءت الحالات الـ 18 المتبقية من الخارج.

على الرغم من وجود عدد منخفض نسبياً من الحالات مقارنة بالعديد من الأماكن الأخرى في آسيا، إلا أن بكين تشبثت بنهجها الخاص بعدم وجود كوفيد.

لدى الصين متوسط متجدد لمدة 7 أيام يبلغ 0.04 حالة يومية لكل مليون شخص اعتباراً من 30 يناير مقارنة بـ 568.8 لليابان و290.41 لكوريا الجنوبية و180.35 للهند، وفقاً لموقع Our World in Data.

قال جين إن الصين لديها البنية التحتية اللازمة لتخفيف الازدحام بسرعة - سواء كان ذلك في الميناء أو في جانب سلسلة التوريد.

وأضاف: "ومع ذلك، فإن الفوضى التي نشأت بسبب هذا سيكون لها تأثير في النهاية على الجانب الآخر من المحيط".

"لهذا السبب، طالما أن الصين تحافظ على هذا الموقف الصارم للغاية بشأن عدم انتشار فيروس كورونا، لا يمكننا استبعاد حدوث اضطراب من وقت لآخر مع تقدم العام".