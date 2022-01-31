مشروع تابع لـ "أدنوك" و"طاقة" بصدد الحصول على تمويلات بـ2.8 مليار دولار

تمضي عملية تمويل الكابل البحري لشركة أدنوك قدما ًنحو الأمام إذ جرى الاتفاق على جمع تمويلات تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، ستوفر منها مؤسسات التمويل الدولية نحو 1.8 مليار دولار فيما ستوفر البنوك التجارية نحو مليار دولار، بحسب ما ذكرته مصادر لـ"العربية.نت".

وأعلنت أدنوك العام الماضي عن المشروع الجديد بقيمة 3.6 مليار دولار.

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وأضافت المصادر أن بنك التعاون الدولي الياباني JBIC سيوفر مع بنك التصدير والاستيراد الكوري Kexim شريحة التمويل من مؤسسات الائتمان الدولية والبالغة نحو 1.8 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت "أدنوك"، شركة النفط والغاز الحكومية في أبوظبي، عن المشروع والذي يهدف لخفض الانبعاثات من منشآت الإنتاج البحرية التابعة لها والذي يتضمن بناء كابل تحت سطح البحر للمساعدة في تشغيل العمليات بطاقة أنظف من الغاز الطبيعي الذي تعمل به حاليا.

وأضافت المصادر أن الشريحة التي ستوفرها البنوك التجارية تعمل عليها عدد من المصارف من بينها Standard Chartered وSMBC وMUFG.

وتمتلك أدنوك وطاقة حصة 30%، فيما ستمتلك شركة Korea Electric Power و Kyushu Electric Power اليابانية و Electricite de France، النسبة الباقية.

وتقدم خدمات المشورة لأدنوك كل من Alderbrook وMUFG.

ويتوقع أن تتراوح تكلفة التمويل ما بين 100-110 نقطة أساس بالنظر إلى الوضع الائتماني القوي الذي تتمتع به الشركة الإماراتية بحسب ما ذكرته المصادر لـ"العربية.نت".