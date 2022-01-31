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ولاية أميركية تحصّل ضرائبها بالعملات المشفرة.. هذا ما ستفعله!

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غاريد بوليس
حاكم كوليرادو، غاريد بوليس
عملات مشفرة

ولاية أميركية تحصّل ضرائبها بالعملات المشفرة.. هذا ما ستفعله!

ليس اعترافاً حكومياً.. لكن أي مدفوعات بالعملات المشفرة سيتم تحويلها للدولار فوراً

دبي - العربية.نت

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قال حاكم ولاية كولورادو، غاريد بوليس إن التراجعات الأخيرة في سوق العملات المشفرة لا يقوض اقتراحه بقبول مدفوعات ضرائب الولاية بعملة بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

وفي حديثه في اجتماع الرابطة الوطنية للمحافظين يوم السبت، أوضح بوليس أنه بموجب خطته ستحول الولاية على الفور أي مدفوعات من العملات المشفرة إلى دولارات ولن تحتجزها لأي فترة من الوقت.

وقال: "لن تحتفظ الولاية بأي أصول في العملات المشفرة، سيتم تحويلها على الفور مرة أخرى إلى دولارات عند حدوث الصفقة".

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وأضاف "لن تكون الحكومة مهتمة بالمشاركة في الجوانب التخمينية - إيجابية أو سلبية. سنستخدمها ببساطة كوسيلة للتبادل لأغراض الدفع".

قارن بوليس الاقتراح بالشركات العالمية التي تقبل المدفوعات بالعملات الأجنبية، قائلاً إن قيمة الدولار تتقلب.

وتتزامن تصريحات بوليس مع بدء تقديم إقرارات الضرائب الأميركية لهذه السنة التي تنتهي مهلتها في الخامس عشر من شهر أبريل المقبل.

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