رئيس "الحكومة الرقمية" للعربية: مشاركتنا بمؤتمر Leap تنقل تجربة السعودية للعالم

قال رئيس هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، أحمد الصويان، إن جناح السعودية الرقمية في مؤتمر Leap المُنعقد في الرياض، ينقل تجربة المملكة الرقمية إلى العالم، ويضم كافة المنصات الحكومية، التي تتكامل لتقديم تجربة أفضل لكل أنواع المستخدمين، سواء مواطنون أو زوار أو شركات، عبر مظلة واحدة تعطي كفاءة عالية وخدمات أفضل للمستفيدين.

وأضاف الصويان في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر، إن التنافس بين القطاعات الحكومية يخدم المستفيد، لافتاً إلى أحدث الأمثلة للتكامل في رحلة المولود واستخراج الأوراق حيث يذهب المواطن إلى وزارة الصحة فقط، التي لديها خطة متكاملة للربط مع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، وبالتالي لا يذهب المواطن إلى جهتين بل جهة واحدة.

مادة اعلانية

وأوضح أن الحكومة الرقمية تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وتجربة أفضل وكفاءة عالية، وعائد على الاستثمار التقني.

وأكد رئيس هيئة الحكومة الرقمية امتلاك السعودية تجربة رائدة في الخدمات الرقمية وأكبر دليل عليها فترة جائحة كورونا، والنجاح الكبير لجميع القطاعات، واستمرار جميع المنصات في العمل مثل منصات توكلنا وأبشر.

وأشار إلى الحرص على نقل التجارب الدولية، حيث يستضيف المؤتمر دولة أستونيا وهي من أبرز دول العالم في تطبيق التجربة الرقمية.

تستضيف المملكة العربية السعودية، ضمن سعيها المتواصل ضمن رؤية 2030، مؤتمر Leap الذي يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي، تحت سقف واحد لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

ويضم LEAP، الذي ينعقد في الفترة الواقعة بين 1 و3 فبراير في الرياض، أكثر من 350 متحدثًا خبيرًا عبر ست مؤتمرات من التقنية الصحية إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى الخبراء والمحتوى المتطور.

ويمثل المؤتمر منصة عالمية وحدثاً استثنائياً يستضيف خبراء التقنيات المستقبلية والتقنيات المميزة الواعدة من جميع أنحاء العالم. كما يعتبر منبرا للتقدم الدائم التسارع والاعتماد لأحدث التقنيات.