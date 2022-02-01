هل ترفع "أوبك+" غداً الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يومياً؟

توقع خبير النفط الدكتور فهد بن جمعة، أن تواصل "أوبك+" زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في اجتماعها الأسبوع الجاري.

تترقب أسواق النفط الاجتماع الشهري لمجموعة "أوبك+"مساء الأربعاء والذي من المتوقع أن يتم فيه التأكيد على زيادة الإنتاج بوقع 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس.

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وقال الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن رفع الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً، هو الاختيار الأفضل للأسواق و"أوبك+" على السواء.

وأضاف أن "أوبك+" لم تستطع الشهر الماضي الالتزام بالزيادة المُقررة بواقع 400 ألف برميل يوميا بسبب عدم قدرة دول المجموعة على زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح أنه سيكون هناك نقص في المعروض بغض النظر عن زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل أو أكثر.

يرى بنك غولدمان ساكس أن بقاء أسعار النفط قرب 90 دولارا للبرميل قد يدفع المجموعة لزيادة أكبر من المتوقع يوم غد.

وقال فهد بن جمعة، إن متوسط سعر خام برنت عند 70 إلى 75 دولاراً للبرميل هو الخيار الأفضل للاقتصاد العالمي و"أوبك+"، لأنه يخلق توازنا للاقتصاد العالمي الذي يعاني من ارتفاع مستويات التضخم، ويناسب المنتجين واستثماراتهم، مضيفاً أنه السعر الأفضل للمنتجين والمستهلكين إلى حد ما.

وعن إمكانية ارتفاع أسعار النفط، قال إن عوامل السواق تدعم ارتفاع الأسعار لأن الطلب مرتفع ويتزامن مع نقص المعروض ومع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية المتوقع في شهر مارس، فإن ارتفاع الأسعار أكثر واقعية وفقاً للظروف الحالية.