وزير مالية مصر للعربية: مليار دولار تدفقات مرتقبة من دخول مؤشر "جي بي مورغان"

قال وزير المالية المصري، محمد معيط في مقابلة مع "العربية"، إن أكثر من 90% من المستثمرين الذين تم استطلاع رأيهم أيدوا دخول مصر إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات.

وأضاف وزير المالية أن مصر تدخل المؤشر بوزن كبير يصل إلى 14 إصدار بقيمة 26 مليار دولار بوزن 1.85%.

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وذكر معيط أن هذا يبعث رسائل للمستثمرين الذين يركزون في تكوين محفظتهم على هذه المؤشرات وتخصيص أوزان من داخل هذه المؤشرات، وبالتالي يفتح مجال إضافي لمصر لجذب مستثمرين جدد مرتبطين بتلك المؤشرات.

ولفت الوزير أيضا إلى انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورغان" المختص بالبيئة والحوكمة، بعد إصدار السندات مصر للسندات الخضراء بوزن 1.18%.

وتوقع الوزير أن ألا تقل التدفقات الأجنبية القادمة لمصر عن مليار دولار بعد الإدراج في مؤشر جي بي مورغان للسندات.