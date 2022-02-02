هذه الدول صاحبة أدنى معدلات تطعيم ضد كورونا.. لن تصدق حجم الفجوة
الحروب تقلص فرص التطعيم.. والتوزيع غير العادل يهدد باستمرار الوباء
حلت بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي في ذيل قائمة دول العالم تحصيناً ضد كوفيد-19.
وأظهرت البيانات التي جمعتها "Our World in Data"، أن 0.05% فقط من سكان بوروندي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد فيروس كورونا، وتشير هذه النسبة إلى نحو 3000 جرعة لقاح فقط تم توزيعها على إجمالي عدد السكان البالغ 12 مليون نسمة.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم إعطاء 0.4% من الأشخاص جرعة واحدة على الأقل، بينما في هايتي ترتفع هذه النسبة من السكان إلى حوالي 1%، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وفي البلدان منخفضة الدخل، تم تطعيم 5.5% فقط من الأشخاص بشكل كامل ضد فيروس كورونا. وارتفعت النسبة في البلدان مرتفعة الدخل، إلى 72% من السكان بشكل كامل بجرعتين على الأقل.
وعربياً، تم تطعيم أقل من 2% من السكان في اليمن ضد كوفيد. كما في جنوب السودان، حيث لا تزال الخلافات حول تقاسم السلطة مستشرية حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية رسمياً في عام 2018، يبلغ معدل التطعيم أيضاً حوالي 2%.
والعديد من الدول الأفريقية لديها معدلات تطعيم منخفضة، بما في ذلك تشاد ومدغشقر وتنزانيا، والتي تتراوح معدلات التحصين فيها من 1.5% إلى 4%.
وفي أكتوبر، حددت منظمة الصحة العالمية هدفاً للبلدان بتلقيح 70% من سكانها بحلول منتصف عام 2022، لكن العديد من البلدان تخلفت عن الركب.
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