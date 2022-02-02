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إلى أين تتجه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي؟

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اقتصاد أوروبا

إلى أين تتجه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي؟

دانيال تقي الدين: اقتصاد أوروبا مختلف بعض الشيء عن أميركا وبريطانيا

دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي لشركةBDSwiss الشرق الأوسط، دانيال تقي الدين، ألا يغير البنك المركزي الأوروبي لهجته إزاء التعامل مع السياسات النقدية.

وقال تقي الدين في مقابلة مع "العربية"، إن اقتصاد أوروبا مختلف بعض الشيء عن أميركا وبريطانيا، ومستهدفاته مختلفة.

وذكر تقي الدين أن الأسواق تسعر رفع المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام بمعدل 0.1%.

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وأفاد "أن التصريح السابق لبنك المركزي الأوروبي من أن التضخم وصل للقمة، متوقعا أن تهدأ وتيرته ويبدأ الانخفاض خلال الفترة المقبلة".

وعلى صعيد اجتماع بنك إنجلترا غدا الخميس، أشار تقي الدين إلى أن بنك إنجلترا فاجأ السوق العام الماضي، أما الآن الأسواق لا تتوقع مفاجأة وتسعر رفع الفائدة 5 مرات خلال عام 2022.

وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني في مسار التحسن، وأسعار التضخم في منطقة خطرة، إلى جانب عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها هذا العام، كما أن السوق تسعر نهاية الجائحة هذا العام، مضيفا: "كل هذه العوامل تؤدي إلى توقع أن بنك إنجلترا سيكون الأكثر تشديدا وهذا سيعطي المزيد من الدعم للجنيه الإسترليني".

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