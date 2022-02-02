ترقب صفقات بنصف مليار ريال على هامش مؤتمر LEAP

قال متعب القني رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني إن حجم السوق التقني في السعودية بلغ 140 مليار ريال.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر LEAP في الرياض يمثل فرصة كبيرة للشركات في المملكة لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الكبرى.

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وأشار إلى أن المملكة الآن تجاوزت التحول الرقمي وتدخل حاليا نحو التحول الذكي، القائم على كيفية استغلال البيانات الرقمية وهو ما تقوم به هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "ساديا".

وذكر أن خلال الساعات المقبلة، سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن اتفاقيات جديدة تتجاوز 500 مليون ريال، تتمثل في الإعلان عن صناديق استثمارية جديدة، وستكون أخبار مبشرة لقطاعات كثيرة لشركات ناشئة في السعودية، كما ستقوم شركة ناشئة بالإعلان عن جولة استثمارية ستكون الأكبر في القطاع التي تعمل به.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن إنشاء صندوق جديد للاستثمار في الشركات الناشئة بالمملكة.