كورونا لن يتحول إلى مرض مستوطن.. وعلماء يبرهنون بالأدلة

حذرت أستاذة الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، رايانا ماكنتاير، من أن كوفيد-19 لن يتحول أبداً إلى مرض متوطن وسيظل دائماً فيروسا وبائيا.

وأشارت ماكنتاير إلى أنه على الرغم من أن المرض المتوطن يمكن أن ينتشر بأعداد كبيرة جداً، إلا أن عدد الحالات لا يتغير بسرعة كما يُرى مع فيروس كورونا.

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ويستخدم العلماء معادلة رياضية، تسمى R naught أو (R0)، لتقييم مدى سرعة انتشار المرض. ويشير R0 إلى عدد الأشخاص الذين سيصابون بمرض من شخص مصاب، ويقدر الخبراء في أمبريال كوليدج في لندن أن أوميكرون يمكن أن يكون أعلى من 3.

وقالت ماكنتاير إنه إذا كان معدل R0 للمرض أكبر من 1، فإن النمو يكون أُسِّياً، مما يعني أن الفيروس أصبح أكثر انتشاراً وما زالت ظروف الوباء موجودة، وفقاً لما ذكرته لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت: "هدف الصحة العامة هو الحفاظ على نسبة R الفعالة - والتي يتم تعديلها بواسطة تدخلات مثل اللقاحات والأقنعة أو وسائل التخفيف الأخرى - أقل من 1". "ولكن إذا كان R0 أعلى من 1، فإننا عادة ما نرى موجات وبائية متكررة للعدوى الوبائية المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي".

وأشارت ماكنتاير إلى أن هذا هو النمط الذي شوهد مع الجدري لعدة قرون ولا يزال يُلاحظ مع الحصبة والإنفلونزا. وأضافت أن هذا هو النمط الذي يتكشف مع كوفيد، والذي شهدنا منه 4 موجات رئيسية في العامين الماضيين.

وترى أن كوفيد لن يتحول بطريقة سحرية إلى عدوى مستوطنة شبيهة بالملاريا حيث تظل المستويات ثابتة لفترات طويلة. وقالت "ستستمر في التسبب في موجات وبائية، مدفوعة بتضاؤل مناعة اللقاح، والمتغيرات الجديدة التي تفلت من حماية اللقاح، والولادات الجديدة والهجرة".

ولعلاج هذه المشكلة قالت ماكنتاير: "إننا بحاجة إلى استراتيجية لقاح إضافية وتهوية مستمرة، للإبقاء على R أقل من 1 حتى نتمكن من التعايش مع الفيروس دون اضطرابات كبيرة في المجتمع"، وحذرت من وجود المزيد من المتغيرات القادمة.

بدورها، حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن البديل التالي لـ كوفيد سيكون أكثر عدوى من أوميكرون.

وباء أم جائحة أم مرض مستوطن؟

ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يحدث الوباء عندما يزداد عدد حالات المرض، غالباً فجأة، فوق ما هو متوقع عادة.

فيما تعلن منظمة الصحة العالمية أن المرض أصبح وباءً عندما يكون نموه أسياً وينتشر عالمياً.

وأوضح خبراء من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في منشور على مدونة العام الماضي: "على الرغم من أن الوباء كبير، إلا أنه يتم احتواؤه أو توقعه بشكل عام في انتشاره، في حين أن الوباء دولي وخارج عن السيطرة". "الفرق بين الوباء والجائحة لا يكمن في شدة المرض، ولكن في درجة انتشاره".

يُعرَّف المرض المتوطن بأنه "الوجود المستمر أو الانتشار المعتاد لمرض أو عامل معدٍ في مجموعة سكانية داخل منطقة جغرافية"، وذلك وفقا لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

لكي يتوطن فيروس كوفيد، يحتاج عدد كافٍ من الناس إلى الحماية المناعية من كوفيد حتى يصبح مرض مستوطن، وفقاً لجمعية الرئة الأميركية، مما يسلط الضوء على الأهمية التي سيلعبها التطعيم في انتقال الفيروس بعيداً عن حالة الوباء.