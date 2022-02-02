تغريدة كلفت إيلون ماسك وتسلا 40 مليون دولار.. محاموه كشفوا حقيقتها

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن تغريدة عام 2018 التي نشرها حول خطط الاستحواذ على شركة تسلا وتحويلها إلى شركة خاصة غير مدرجة، كانت "صادقة تماماً" وإن المستثمرين الذين يزعمون أن الرسالة كانت عملية احتيال مخطئون.

وأكد محامو الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية في دعوى قضائية يوم الثلاثاء أن صندوق الثروة السيادي السعودي وافق بالفعل على دعم محاولته لجعل الشركة خاصة.

مادة اعلانية

ووفقاً لتقرير المحامي أليكس سبيرو: "تغريدة إيلون ماسك في 7 أغسطس 2018 بأنه يفكر في جعل تسلا خاصة كانت صادقة تماماً".

وأضاف: "ماسك كان يفكر في سعر 420 دولار للسهم، وتم تأمين التمويل. كما كان هناك دعم من المستثمرين".

وأثرت التغريدة على أسهم الشركة ودفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لمقاضاة ماسك بتهمة الاحتيال.

وكلفت التغريدة شركة تسلا، وإيلون ماسك 40 مليون دولار كغرامة، تم تقاسمها، كما تنحى ماسك عن رئاسة الشركة لمدة 3 سنوات.

يدعي المساهمون في دعوى جماعية معلقة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو أن تغريدات ماسك حفزت تقلبات حادة في سعر سهم الشركة وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات.

ويسعى المستثمرون للحصول على حكم من القاضي في المحاكمة المقرر إجراؤها في 31 مايو - بأن التغريدات كانت بيانات كاذبة. ومن المقرر عقد جلسة استماع في مارس المقبل.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

وكتب سبيرو في تقريره المقدم للمحكمة: "لم يقتصر الأمر على اعتقاد ماسك اعتقاداً راسخاً أن التمويل قد تم تأمينه عندما قام بالتغريد، بل في الواقع وفقاً لمناقشاته مع صندوق الاستثمارات العامة، فقد تم تأمين المبلغ بالفعل.