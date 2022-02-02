"المدفوعات السعودية" للعربية: تنفيذ 5 مليارات عملية دفع عبر "مدى" في 2021  

قال عبدالعزيز أبانمي نائب الرئيس لقطاع التشغيل والخدمات المشتركة في شركة المدفوعات السعودية إن نظام مدى للمدفوعات حقق حوالي 5 مليارات عملية دفع في 2021 بزيادة قدرها 140% عن عام 2020.

وأوضح أنه جرى تحقيق ما يقارب من 347 مليون عملية عبر تطبيق نظام مدى للتجارة الإلكترونية بما يساوي زيادة 91% مقارنة بعام 2020.

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وتابع: "كجزء من استراتيجية البنك المركزي السعودي، ستستمر شركة المدفوعات السعودية في تفعيل الخدمات التي تساعد الشركاء في القطاع المصرفي وفي قطاع المدفوعات على تقديم أحدث الخدمات في القطاع بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030".

ومدى هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، والذي جاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان، والقبول.

ومن خلال شبكة مكونة من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني العالمية، تقوم مدى بإعادة ربط جميع أجهزة الصرف الآلي والمواقع التجارية الإلكترونية المنتشرة على امتداد مناطق المملكة، بنظام مركزي لتمرير العمليات المالية من خلال تلك الأجهزة بواسطة البطاقة البنكية خلال ثوانٍ معدودة، مع ما يتيحه النظام من قبول محلي وإقليمي وعالمي واسع، من خلال الربط بالشبكة الخليجية للمدفوعات، وشركات البطاقات العالمية "فيزا وماستركارد" ليمنح حاملي بطاقات مدى نطاقاً أوسع للاستخدام محلياً وخارجياً.