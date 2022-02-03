مايكروسوفت للعربية: استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتصنيع كافة منتجاتنا بحلول 2030

قال ريان زاهد الرئيس التنفيذي للعمليات في مايكروسوفت العربية إن مشاركة شركته في مؤتمر LEAP تستهدف 3 مجالات، وهي الاستدامة والأمن السيبراني وتمكين الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن مايكروسوفت لاعب أساسي في مجال الاستدامة، حيث بدأت في عام 2012 بمرحلة الحد من الانبعاثات الكربونية ووصلت إلى صافي صفر.

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وأوضح أن الشركة تعاونت مع سابك لتصنيع أول منتج استهلاكي إلكتروني (ماوس كمبيوتر) بهيكل خارجي يحتوي على 20% من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها.

وذكر أن هدف مايكروسوفت أن تكون جميع منتجاتها من البلاستيك المعاد تدويره بحلول 2030.