مصر.. هذه العقوبات تنتظر غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية

شددت مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة، على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم تطبيقها على مراحل.

ووفق بيان، طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، الشركات الملزمة سرعة الانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السادسة وفقاً للقرار رقم (619) لسنة 2021، وسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجاري.

مادة اعلانية

وأشار إلى أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية، سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار إلى أن أكثر من 8472 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، موضحاً، أن أكثر من 131 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وأكد "عبدالقادر" أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعياً، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.