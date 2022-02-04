اقتصاد السعودية
أوراكل تتجه لافتتاح ثاني مركز بيانات في السعودية بمدينة نيوم
زيادة في الاهتمام والاستثمار بقطاع الحوسبة السحابية بالمملكة
كشف فهد بن عبد العزيز الطريّف، المدير العام ونائب رئيس قسم الحوسبة السحابية لدى شركة Oracle في المملكة وأسواق المشرق و شمال أفريقيا في مقابلة مع العربية على هامش مؤتمر LEAP، عن توجه الشركة لافتتاح مركزها الثاني للبيانات في مدينة نيوم.
وأضاف في حديثه للعربية أن هناك زيادة في الاهتمام والاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية بالمملكة.
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