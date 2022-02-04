.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوراكل تتجه لافتتاح ثاني مركز بيانات في السعودية بمدينة نيوم

  • الخط
اقتصاد السعودية

أوراكل تتجه لافتتاح ثاني مركز بيانات في السعودية بمدينة نيوم

زيادة في الاهتمام والاستثمار بقطاع الحوسبة السحابية بالمملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف فهد بن عبد العزيز الطريّف، المدير العام ونائب رئيس قسم الحوسبة السحابية لدى شركة Oracle في المملكة وأسواق المشرق و شمال أفريقيا في مقابلة مع العربية على هامش مؤتمر LEAP، عن توجه الشركة لافتتاح مركزها الثاني للبيانات في مدينة نيوم.

وأضاف في حديثه للعربية أن هناك زيادة في الاهتمام والاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية بالمملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة الكهرباء في السودان تتفاقم.. ومزارعون يحذرون من خسارة الموسم الشتوي أزمة الكهرباء في السودان تتفاقم.. ومزارعون يحذرون من خسارة الموسم الشتوي
اكتشف المزيد