إذا كنت تفكر بشراء سيارة.. فهذه الأنواع معرضة أكثر للاحتراق!

خلال العام الماضي، سجل المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) ما يقرب من 216000 حريق لسيارات في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن انتشار صور طرازات سيارات تسلا المحترقة على وجه الخصوص بشكل منتظم، والتي تدعو إلى فحص دقيق لمخاطر حرائق المركبات الكهربائية، تشير الأبحاث التي أجرتها AutoinsuranceEZ إلى أن السيارات الكهربائية هي الرهان الأكثر أماناً عندما يتعلق الأمر بوقوع حريق.

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وفقاً للبيانات التي جمعتها بوابة مقارنة تأمين السيارات، من المرجح أن تشتعل النيران في السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء والسيارات الكهربائية الهجينة أكثر من جميع أنواع السيارات الأخرى، والتي تصل إلى 3474 حريقاً لكل 100000 سيارة.

واحتلت المرتبة الثانية السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، في حين أن 25 سيارة كهربائية فقط تعرضت لحدوث حريق من كل 100000 سيارة مباعة في عام 2021. ومع ذلك، تم استدعاء أكثر من 150.000 سيارة كهربائية من قبل أنتجتها شركات مثل هيونداي وشيفرولية في العام الماضي بسبب مخاطر الحريق المحتملة المحيطة بالبطاريات المستخدمة، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتضاءل هذا الرقم مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات تقليدية والمعروفة بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) على الرغم من أنه تم استدعاء 430 ألف سيارة هيونداي إلنترا وحدها في عام 2021 بسبب احتمالية حدوث خطأ في كهرباء السيارة، مع استدعاء الشركات المصنعة لما مجموعه 1.1 مليون سيارة تعمل بالغاز.

وفي عام 2020، تم بيع 761،100 سيارة ذات محركات طاقة هجينة أو كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة، منها 240،053 سيارة كهربائية بالكامل، مقابل بيع 3.4 مليون سيارة بشكل عام خلال نفس الفترة.