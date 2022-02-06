هذه أبرز اتجاهات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

قال رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية أسامة مراد، إن السوق المصري يخالف التوقعات والأسواق المالية العالمية بدعم التفاؤل من الطروحات الأولية المتوقعة خلال العام الحالي.

وذكر مراد في مقابلة مع "العربية"، أن الطروحات المتوقعة تصل إلى 6 شركات ما بين مملوكة للدولة وخاصة.

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وأشار إلى أن خطط الحكومة المصرية لزيادة الصادرات تبعث على التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة، كذلك إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية وهذا قدم دعماً إضافياً للبورصة المصرية.

وتابع مراد: "شهدنا أداء سيئاً لمؤشر البورصة المصرية على مدار فترة طويلة.. والمؤشر مازال في المنطقة الضبابية بين 11 ألفا و12 ألف نقطة ويتداول السوق عندها منذ فترة.. ونأمل من خلال العوامل الحالية أن يكسر حاجز 12 ألف نقطة ويسجل صعودا قويا".

وأضاف مراد أن المركزي المصري سيترقب رفع سعر الفائدة في الأسواق العالمية، موضحا أن رفع الفائدة في مصر سيكون مقترنا أكثر بالتدفقات الأجنبية من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وكشف أن هناك "نوايا للاستثمار" من عدة دول بمجالات مختلفة في مصر، مضيفا: "لو تحققت هذه الاستثمارات قد لا ترفع مصر الفائدة.. كذلك إذا كان رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة في حدود 25 نقطة لن تزيد مصر الفائدة أيضا".

وأكد مراد على حرص البنك المركزي على تنشيط النمو الاقتصادي، بالتالي لن يرفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.

وتوقعت اللجنة أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية.

وجاء في بيان اللجنة أن التضخم السنوي، الذي ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر من 5.6% في نوفمبر بقي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 5% إلى 9%.

وحول إدراج سهم "ماكر غروب" ببورصة مصر، توقع مراد، أن يسجل السهم ارتفاع كبير، موضحا أن القطاع يثير اهتمام المستثمرين على المستوى المحلي أو الدولي.

وأفاد بأن سوق الخدمات الصحية في مصر يستهدف 105 ملايين عميل، وهناك بعض الخدمات لم تكتمل بعد في السوق المصرية.