سوق NFTs تتضاعف 3 مرات في يناير إلى 6.86 مليار دولار

على الرغم من أن سوق العملات المشفرة ضربتها الخسائر منذ بداية العام الحالي، إلا أن حجم سوق الرموز غير القابلة للاستبدال أو الـ NFTs ارتفع بنحو 3 أضعاف في شهر يناير إلى 6.86 مليار دولار مقارنة مع ديسمبر.

وارتفع حجم سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من 2.67 مليار دولار في ديسمبر، وفقًا للأرقام التي جمعتها The Block Research.

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ويبدو أن جيل الشباب لا يمانع بإنفاق أموال طائلة على مقتنيات غير ملموسة موجودة فقط في العالم الافتراضي غالباً ما تسمى هذه المقتنيات بالـ NFTs، وهي عقود ملكية لأصول رقمية تُسجل في منصات افتراضية باسم صانع المحتوى مثل الصور والرسوم وغيرها.

قامت "العربية" بجولة في معرض يعرض أعمالاً فنية رقمية تعكس على الحائط ويمكنك شرائها عبر كود أو رموز غير قابلة للاستبدال NFT لمصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي.

وقال رامي قاضي في مقابلة مع "العربية"، إن "دخولنا عالم الأعمال الفنية الرقمية جاء لمواكبة التطور في الأشياء الجديدة"، مشيرا إلى استهداف تملك متجر على ميتافريس في المستقبل.

قد ينظر البعض إلى الـ NFT كطريقة لحفظ الملكية الفكرية للأعمال الفنية الرقمية، في عالم اللوحات الفعلية، فإذا باع رسام ما لوحة مقابل 2000 دولار ثم اشتهر بعد ذلك، وباعها المالك الجديد بـ100 ألف دولار، لن ينال الرسام الأصلي أي أموال من الزيادة في قيمة اللوحة، بينما في الرمز غير القابل للاستبدال يحصل الفنان على 5% من سعر كل عملية بيع.

ويحتاج الشخص إلى محفظة رقمية وعملة مشفرة لشراء الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال، وفي الأغلب تستخدم عملة الإيثر لشراء وبيع الـ NFTs.