بورشه تتوقع مبيعات قياسية في 2022.. وقوائم الانتظار قد تصل إلى عام كامل

تتوقع شركة بورشه لصناعة السيارات الفاخرة عاماً قياسياً آخر للمبيعات على الرغم من النقص العالمي في أشباه الموصلات، وفقاً لرئيس مبيعات الشركة.

وقال رئيس المبيعات، ديتليف فون بلاتن: "عندما أنظر إلى الطلبات الحالية، أنا واثق من أن عام 2022 قد يكون عاماً إضافياً من النمو القوي في المبيعات ومماثل لمعدلات النمو التي حققتها الشركة في عام 2021".

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وتأتي هذه التصريحات، بعدما ارتفعت مبيعات بورشه، وهي شركة تابعة لمجموعة فولكس فاغن، بنسبة 11% العام الماضي لتصل إلى 301،915 وحدة مما يعني أنها قد تصل إلى أكثر من 335،000 هذا العام إذا استمر النمو على نفس الوتيرة.

وقال فان بلاتن إن بورشه أرادت توظيف 400 عامل إضافي، إذ يبلغ عدد العاملين في شركة صناعة السيارات ما يقرب من 40000 عامل، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف أن ارتفاع الطلب أدى إلى إطالة أوقات التسليم، مشيراً إلى أن أوقات الانتظار من الممكن أن تستمر عدة أشهر، وقد تصل في بعض الحالات إلى عام كامل".

وتضررت شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم من نقص أشباه الموصلات الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد التي سببها وباء كورونا، وكذلك الطلب المتزايد على أشباه الموصلات في الشركات الإلكترونية الاستهلاكية.