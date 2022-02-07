عمدة لندن يطلب هذا الأمر لاستهداف حلفاء بوتين في بريطانيا
صادق خان: عدم تسجيل العقارات سيعيق قدرة الحكومة على توقيع العقوبات على النظام الروسي
حث عمدة لندن صادق خان، حكومة المملكة المتحدة على الوفاء بوعدها منذ عقد من الزمن بإنشاء سجل لملكية العقارات في الخارج، مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
يأتي ذلك فيما تعد لندن موطنا لأكثر من نصف مليون عقار في إنجلترا وويلز مسجلة لدى أفراد أو شركات أجنبية، وفقاً لبحث أجراه مركز البيانات العامة. ومن غير الواضح عدد العقارات المملوكة لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية ليز تروس، إنها ستفرض عقوبات على حلفاء بوتين في المملكة المتحدة إذا احتشدت القوات الروسية على الحدود وغزت أوكرانيا، فيما نفت موسكو مرارا أنها تخطط لشن هجوم.
لكن خان قال إنه سيكون من المستحيل معاقبة الروس دون معرفة الأصول التي يمتلكونها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت".
وقال رئيس البلدية في بيان "بطء وتيرة التقدم في هذه القضية مخيب للآمال بمرارة، وسوف يعيق الحكومة عن اتخاذ قرار على أرض الواقع بمعاقبة نظام بوتين إذا أرادت".
واقترحت وزارة الخزانة لأول مرة إنشاء سجل للمصالح العقارية في عام 2013، لكن لم يتم تطويره بعد.
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