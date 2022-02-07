"بلاي هيرا" للعربية: نستهدف 100 مليون لاعب رياضات إلكترونية عبر شراكة "زين"

أطلقت "زين السعودية" بالشراكة مع PlayHera وZain eSports شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، باستثمارات تصل إلى 375 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة PlayHera، نايف ملاعب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن "playHera Mena" هي منصة مبتكرة تضم نموذج عمل جديدا خاصا بالألعاب والرياضات الإلكترونية بدأت بالبطولات والمحتوى، وهي بوابة تمثل اللاعبين الممارسين للرياضات الإلكترونية.

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وأضاف نايف ملاعب، أن الشراكة مع شركة "زين" ستساعد على النمو الكبير، حيث تعتبر "Playhera" الذراع التشغيلي للشركة الأم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر الشراكة التوسع للوصول إلى أكثر من 100 مليون لاعب في المنطقة.

وأوضح أنه مع وجود بنية تحتية لدى شركة "زين" سيحدث تنوع في عوائد الدخل من المستخدمين بشكل مباشر لـ"Playhera"، مشيراً إلى أن المستثمرين في "Playhera" شركات زين غروب وزين السعودية و PlayHera.

وأشار نايف ملاعب، إلى أن الاستثمار في الألعاب الإلكترونية مواكب لرؤية 2030، وشهدنا الصفقات المبرمة مؤخرا من صندوق الاستثمارات العامة على شركات ألعاب ورياضات إلكترونية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة PlayHera، أن الشركة في طور التوسع والاستحواذ على عملاء جُدد في الشرق الأوسط ودولة اليابان مهد الرياضات الإلكترونية والألعاب، ولديها خطط توسعية في دولتين أو 3 خلال السنة الحالية، وكل ذلك يمكنها من التحول للربحية خلال 5 سنوات قادمة.

وأوضح نايف ملاعب، أن الشركة تركز حالياً على تطوير المنتج وتلبية متطلبات الشركاء للتوسع، ولديها موافقات مبدئية للتوسع في 5 دول ريادية في الرياضات الإلكترونية وهو ما سوف ينعكس على الربحية.

يشار إلى أن Playhera هي منصة يقع مقرها في إيرلندا تتخصص بإدارة الرياضات الإلكترونية والبطولات مما يسمح للاعبين بالمنافسة والتواصل مع المعجبين.