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أبل تستحوذ على شركة موسيقى ناشئة.. إبداع عبر الذكاء الاصطناعي

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أبل تستحوذ على شركة موسيقى ناشئة.. إبداع عبر الذكاء الاصطناعي

صانع آيفون رصد 31 مليون دولار فقط للاستحواذات في 2021

دبي - العربية.نت

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استحوذت شركة أبل على شركة ناشئة تسمى AI Music تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء موسيقى مخصصة، والتي تعد إضافة لقائمة تطبيقات الصوت الخاصة بها.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن الصفقة تم الانتهاء منها في الأسابيع القليلة الماضية، لشراء شركة AI Music، وهي شركة مقرها لندن تأسست عام 2016، إذ كان لدى الشركة حوالي عشرين موظفاً قبل الصفقة.

يمكن للتكنولوجيا التي طورتها AI Music إنشاء مسارات صوتية باستخدام موسيقى بدون حقوق ملكية عبر الذكاء الاصطناعي، وفقاً لنسخة محذوفة من موقعها الإلكتروني الذي لم يعد له وجود الآن.

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وتعتمد فكرة التطبيق على إنشاء مسارات صوتية ديناميكية تتغير بناءً على تفاعل المستخدم، إذ يمكن أن تتغير أغنية في لعبة فيديو لتلائم الحالة المزاجية، على سبيل المثال، أو يمكن أن تتكيف الموسيقى أثناء قيام المستخدم بالتمارين الرياضية.

على صفحتها على موقع LinkedIn، قالت AI Music إن هدفها هو "منح المستهلكين القدرة على اختيار الموسيقى التي يريدونها، وتعديلها بسلاسة لتناسب احتياجاتهم أو إنشاء حلول ديناميكية تتكيف مع جمهورهم". وعقدت الشركة الناشئة صفقات سابقة مع شركات الإعلان لإنشاء إعلانات أكثر جاذبية.

وفي حين أن الصفقة صغيرة نسبياً، إلا أنها واحدة من عمليات الاستحواذ القليلة التي قام بها عملاق التكنولوجيا العام الماضي. آخر عملية شراء تم الإبلاغ عنها لشركة أبل كانت أيضاً لشركة الموسيقى Primephonic.

أبطأت شركة أبل بشكل كبير من إنفاقها على الاستحواذ خلال عام 2021، حيث خصصت 33 مليون دولار فقط للتعامل مع الصفقات خلال السنة المالية، وفقاً لإحدى الوثائق المنشورة في أكتوبر، مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2020 و624 مليون دولار في عام 2019.

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