خوفاً من هرب الموظفين.. أمازون تضاعف الحد الأقصى للرواتب إلى هذا المستوى!

ضاعفت شركة أمازون الحد الأقصى للراتب الأساسي الذي تدفعه للموظفين إلى 350.000 دولار من 160.000 دولار.

وكتبت الشركة للموظفين وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت": "لقد شهد العام الماضي سوق عمل تنافسية بشكل خاص، وعند إجراء تحليل شامل لمختلف الخيارات، ودراسة اقتصاديات أعمالنا والحاجة إلى الحفاظ على قدرتنا التنافسية لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، قررنا إجراء زيادات أكبر بشكل هادف في أعمالنا".

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ووفقاً لما جاء في المذكرة، قالت أمازون أيضاً فإنها تزيد من نطاقات المكافآت لمعظم الوظائف على مستوى العالم وتغير توقيت منح الأسهم لتتماشى مع الترقيات.

يأتي ذلك، بعد أن عانت أمازون مثل العديد من الشركات الكبيرة مؤخراً لتوظيف العمال والاحتفاظ بهم. واعتمدت الشركة منذ فترة طويلة على مكافآت الأسهم، حيث راهنت على أنها يمكن أن تغري العمال لتولي مناصب حتى لو كان الراتب الأساسي منخفضاً. لكن السهم تضاءل في عام 2021، حيث كسب 2.4% فقط بينما قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 27%، وبدأت الاستراتيجية تفقد جاذبيتها.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن معدل الدوران داخل أمازون وصل إلى مستويات الأزمة، وقد غادر 50 نائب رئيس العام الماضي.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد العاملين في عملاق التجارة الإلكترونية 1.6 مليون شخص، بما في ذلك عمال المستودعات الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة وموظفي المكاتب الذين يتقاضون رواتب سنوية. ورفضت أمازون تحديد عدد الموظفين الذين سيحصلون على زيادة في الأجور.

تدفع أمازون ما لا يقل عن 15 دولاراً في الساعة لعمال المستودعات، وفي سبتمبر قالت إنها رفعت متوسط أجور هؤلاء الموظفين إلى 18 دولاراً في الساعة. وخلال الوباء، أنفقت الشركة مبالغ كبيرة على عملياتها اللوجستية، حيث وظفت مئات الآلاف من الأشخاص ودفعت مكافآت للموظفين الجدد.

كان المستثمرون يراقبون ارتفاع تكاليف أمازون بحذر، وأعربوا عن ارتياحهم عندما أعلنت الشركة عن ربع رابع قوي الأسبوع الماضي والذي تزامن مع رفع قيمة اشتراك Prime السنوي من 20 دولاراً إلى 139 دولاراً.