بنك برقان للعربية: زيادة المخصصات نتيجة قروض غير منتظمة بتركيا والكويت وتغطيتها 310%

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة برقان ماجد عيسى العجيل، إن بنك برقان تمكن من تحقيق صافي أرباح بقيمة 45.4 مليون دينار كويتي ما يعادل نحو 150 مليون دولار في 2021، بزيادة 35% عن العام الماضي، سببها الرئيسي نمو الإيرادات بنسبة 10% لتبلغ 235 مليون دينار (775 مليون دولار) في 2021.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن النمو في الإيرادات يعود إلى سببين رئيسيين: الأول هو زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 46.5%، والثاني تقليص النفقات التشغيلية بنسبة 2.5%، وهو ما أدى إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% و5% أسهم منحة.

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وأوضح ماجد العجيل، أن زيادة المخصصات جاءت نتيجة لبعض القروض غير المنتظمة جزء منها في تركيا والجزء الآخر هو بعض القروض غير المنتظمة في الكويت وتلك القروض غير المنتظمة لمدة سنة واحدة.

وأشار إلى أن القروض غير المنتظمة انخفضت إلى 1.7% من إجمالي المحفظة وهو من أدنى المستويات التاريخية في البنك.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة برقان، إن القروض غير المنتظمة مضمونة بنسب عالية من التغطية بلغت 310%، ويتوقع انتظامها على المدى القصير والمتوسط.

ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان في بنك برقان بنسبة 11% العام الماضي لتسجل 85 مليون دينار.

وأشار إلى ملاحظة زيادة في الطلب على الاقتراض من جانب الشركات بداية من الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يعود إلى سببين هما احتياج الشركات لرأس مال عامل وزيادة الطلب على المصاريف الرأسمالية بسبب التعافي التدريجي من جائحة كورونا.

وأكد أن بنك برقان قطع شوطاً كبيراً في التحول الرقمي قبل الجائحة، وعزز من استراتيجية التحول الرقمي خلال الجائحة، وهو في وضع منافس وقوي وسليم حالياً ولا يحتاج إلى رخصة بنك رقمي.