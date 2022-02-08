"تسلا" تكشف عن ممتلكاتها من بيتكوين.. خسارة ثقيلة وسط موجة التقلبات

سجلت تسلا خسارة بقيمة 101 مليون دولار من استثمارها في عملة بيتكوين خلال عام 2021، بعد تقلبات عنيفة في قيمة العملة المشفرة.

هذا ما عكسته تغيرات القيمة في مقتنياتها من بيتكوين، وفقًا لملف تنظيمي صادر عن صانع السيارات الكهربائية يوم أمس الاثنين، حيث حددت الشركة تعاملاتها بالعملة المشفرة الأكثر تداولًا في العالم في تقرير الأداء المالي السنوي 10 K المقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات.

مادة اعلانية

قالت تسلا: "في عام 2021 سجلنا ما يقرب من 101 مليون دولار من خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن التغيرات في القيمة الدفترية لعملة بيتكوين، ومكاسب قدرها 128 مليون دولار من مبيعات معينة من وحدات بيتكوين".

ويمثل انخفاض القيمة انخفاضًا في القيمة الدفترية لأصل معين في الميزانية العمومية للشركة.

وأضافت تسلا أن المكاسب البالغة 128 مليون دولار، نتجت عن بيع جزء من مقتنياتها في مارس 2021.

قامت الشركة باستثمار أولي بقيمة 1.5 مليار دولار في الأصل الرقمي في يناير 2021. وبلغت قيمة هذه المقتنيات حوالي 500 مليون دولار أخرى بحلول نهاية العام، حيث قالت تسلا إن القيمة السوقية العادلة كانت 1.99 مليار دولار.

وارتفع سعر بيتكوين بنحو 60٪ العام الماضي ليتداول فوق 46 ألف دولار.

وذكر تقرير الاثنين: "نحن نؤمن بالإمكانات طويلة الأجل للأصول الرقمية كاستثمار وأيضًا كبديل سائل للنقد".

وقالت تسلا العام الماضي إنها حدّثت سياستها الاستثمارية لتزويد نفسها بمزيد من المرونة لمواصلة التنويع وتعظيم العوائد على السيولة التي لم تكن مطلوبة للحفاظ على سيولة تشغيلية كافية".

وقبلت تسلا لفترة من العام الماضي عملة بيتكوين كخيار للدفع، لكن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قال إنها أوقفت هذه الممارسة في مايو، مشيراً إلى مخاوف بيئية "بشأن الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين".

وصرح لاحقًا بأن تسلا ستستأنف مدفوعات العملات المشفرة عندما يصبح التعدين "أنظف".

تسلا ليست الشركة الوحيدة في تكبد خسائر، فقد سجلت شركة MicroStrategy لصناعة برمجيات المؤسسات التجارية في وقت سابق من هذا الشهر تكلفة بقيمة 146.6 مليون دولار على مقتنيات بيتكوين الخاصة بها للربع الرابع من عام 2021.

وانخفض سعر بيتكوين حتى الآن في عام 2022 بنحو 7٪ وتم تداوله بالقرب من 43000 دولار اليوم الثلاثاء.