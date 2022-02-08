سامسونغ تكشف عن هواتفها الجديدة غداً في حدث ضخم.. هذه أبرز التسريبات

اقترب موعد أحد أكبر فعاليات إطلاق الهواتف الذكية لهذا العام، حيث سيقام حدث Samsung Unpacked 2022 غداً 9 فبراير، ومن المتوقع أن يتم فيه الكشف عن هاتف Samsung Galaxy S22 الرائد.

لكن هذا ليس كل المنتظر من سامسونغ، ففيما يلي تفصيل لأبرز المفاجآت الأخرى المحتملة وفق آخر التسريبات التي جمعها موقع TechRadar المتخصص في التكنولوجيا.

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نجم العرض: هاتف Samsung Galaxy S22

سيكون Samsung Galaxy S22 و"إخوته" بالطبع نجم العرض، ومن المحتمل معرفة كل شيء تقريبًا عنه، وذلك بفضل العديد من التسريبات.

يُعتقد أن S22 القياسي يحتوي على شاشة مسطحة مقاس 6.1 بوصة بدقة 1080 × 2340 AMOLED مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وظهر زجاجي، لكن بتصميم مشابه لجهاز Samsung Galaxy S21، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 12 ميغابكسل، وصورة مقربة بدقة 10 ميغابكسل (تقدم تقريبا بصريا 3x).

قد تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابكسل في فتحة ثقب.

قد تأتي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت، ويُعتقد أن هناك مساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت. ومن المرجح أن تتضمن ألوان Galaxy S22 الأبيض والأسود والذهبي الوردي والأخضر.

هناك تصور مسبق أيضًا عن السعر، والذي من المرجح أن يكون هو نفسه أو مشابهًا جدًا لسعر هاتف Samsung Galaxy S21 (الذي بدأ بـ 799 دولارًا)، في حين أن تاريخ الإصدار الفعلي للهاتف قد يكون 11 مارس، مع فتح باب الطلبات المسبقة في 9 فبراير.

هاتف Samsung Galaxy S22 Plus

يبدو هاتف Samsung Galaxy S22 Plus - المنتظر أيضا - شبيهًا جدًا بجهاز Samsung Galaxy S22 القياسي، مع شاشة أكبر بمقاس 6.6 بوصة وبطارية أكبر 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن أسرع بقدرة 45 وات.

بخلاف ذلك، فإن المواصفات التي تم تسريبها هي نفسها إلى حد كبير، على الرغم من أن السعر سيكون بالطبع أعلى، ولكن من المحتمل أن يكون مشابهًا لسعر يبدأ من 999 دولارًا لهاتف Samsung Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S22 Ultra

في حين أن مجموعة Samsung Galaxy S22 ككل من المرجح أن تكون محور التركيز الرئيسي لحدث Unpacked 2022 من شركة سامسونغ، من المحتمل أن يكون Samsung Galaxy S22 Ultra هو النجم الحقيقي، لأنه إذا صحت التسريبات حوله، يعتقد الخبراء أن سامسونغ قد بذلت أقصى جهد في هذا الهاتف.

يقال إن لديه تصميمًا مختلفًا تمامًا - أقل انحناءً، وأكثر شبهاً بهاتف Galaxy Note - ليس هذا هو المكان الذي تنتهي فيه مقارنات Galaxy Note أيضًا، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف مزود بقلم S Pen، حتى أنه يحتوي على فتحة لإيوائه.

بالنسبة للمواصفات، سُرب أن Samsung Galaxy S22 Ultra يحتوي على شاشة منحنية مقاس 6.8 بوصة 1440 × 3080 AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا عريضة بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميغابكسل.

يقال أيضًا إن هناك كاميرا بدقة 40 ميغابكسل في المقدمة، ومن المرجح أن يأتي S22 Ultra مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت.

كما يعتقد أن البطارية أكبر، حيث تبلغ 5000 مللي أمبير (مع شحن 45 وات).

بالنسبة للسعر يقدر أن يكون حوالي 1199 دولارًا فما فوق. على الرغم من أن تاريخ الإصدار قد يكون أبكر من الإصدارين الآخرين، حيث قيل إنه سيصل إلى المتاجر في 25 فبراير، وقد يكون مخزون Galaxy S22 Ultra محدودًا للغاية في البداية.

Samsung Galaxy Tab S8

من المنتظر أيضًا أن تكشف سامسونغ غدا عن مجموعتها اللوحية Samsung Galaxy Tab S8، وهي الأجهزة اللوحية الرئيسية من سامسونغ والأساس المكافئ اللوحي لمجموعة Galaxy S.

وفقًا للتسريبات، من المحتمل أن يحتوي Samsung Galaxy Tab S8 على شاشة LCD مقاس 11 بوصة 1600 × 2560 مع معدل تحديث 120 هرتز، ومجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 وبطارية 8000 مللي أمبير مع شحن 45 وات وفتحة بطاقة microSD وقلم S.

ويقال إن لديه كاميرات خلفية بدقة 13 ميغابكسل + 5 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت، واتصال اختياري بشبكة 5G.

وقد يأتي الجهاز باللون الفضي والذهبي الوردي والرمادي، ويبدأ سعره من حوالي 845 دولارًا.

وهناك إصداران بمواصفات أعلى هما Samsung Galaxy Tab S8 Plus وSamsung Galaxy Tab S8 Ultra.