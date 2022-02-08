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غوغل تتوسع في العملات المشفرة.. كشفت عن ثاني استثماراتها

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غوغل (شترستوك)
شركة غوغل
غوغل

غوغل تتوسع في العملات المشفرة.. كشفت عن ثاني استثماراتها

ارتفع تقييم شركة فاير بلوكس 4 أضعاف إلى 8 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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قادت جولة تمويلية بمشاركة صندوق تابع لـ"غوغل"، قيمة شركة Fireblocks العاملة في مجال العملات المشفرة الناشئة إلى 8 مليارات دولار في آخر جولة تمويل لها، ما يعادل 4 أضعاف آخر تقييم للشركة في يوليو.

وجمعت شركة فاير بلوكس 550 مليون دولار في جولة من السلسلة E، والتي شارك في قيادتها شركات الاستثمار D1 Capital Partners وSpark Capital.

وانضم لجولة التمويل صندوق CapitalG، وهو صندوق تابع لشركة ألفابيت، الشركة الأم لـ"غوغل"، والذي يدير أكثر من 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مستثمرين من بينهم General Atlantic وIndex Ventures وParafi Growth Fund.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Fireblocks، مايكل شاولوف، إن هذا هو الاستثمار الثاني في التشفير لصندوق CapitalG، حيث تقدم شركته مجموعة من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة بما في ذلك الحفظ والأدوات الخاصة بصك العملات الرقمية.

وأضاف في رسالة لوكالة "بلومبرغ"، إن فاير بلوكس، ستستخدم العائدات لعمليات الاستحواذ والتوسع في مجالات مثل المدفوعات، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما واصلت شركات العملات المشفرة زيادة رأس المال من خلال التقييمات الضخمة بسرعة في يناير، حتى مع تراجع العملات المشفرة والشركات التكنولوجية، على إثر السياسة المتشددة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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