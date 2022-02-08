"أبوظبي الإسلامي" للعربية: نتوقع نمو القروض بين 7% و10% في 2022

قال الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي "ADIB" محمد عبد الباري، في مقابلة مع "العربية"، إن البنك سجل نسباً قياسية في نمو صافي الأرباح وأيضا بسعر السهم.

وأشار إلى زيادة في محفظة القروض بنسبة 7% في عام 2021، فيما يتوقع المصرف استمرار النمو وسط الثقة المتزايدة بالسوق المحلية والتعافي الاقتصادي المتوقع.

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وتوقع عبد الباري نمو محفظة القروض بنسبة تتراوح بين 7% و10% في عام 2022، مدعومة بقروض الأشخاص والشركات.



وقفزت الأرباح الفصلية لمصرف أبوظبي الإسلامي بأكثر من 50% لتلامس 730 مليون درهم، ولتأتي أفضل من متوسط التوقعات.

وجاء ارتفاع الأرباح بدعم من نمو الدخل من الأنشطة الاستثمارية بنسبة 40% ليصل إلى 330 مليون درهم.

وقد سجلت مخصصات خسائر الائتمان الفصلية تراجعا بـ44% لتسجل 200 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 31 فلسا لكل سهم.

وذكر الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أن هناك زيادة في الطلب على الاقتراض لا سيما منذ الربع الثالث من عام 2021، مؤكدا أن هناك نموا ملحوظا في القروض ويستمر هذا النمو في الربع الأول من 2022.

وتابع: "نمو الاقتراض يرجع إلى الثقة في مختلف القطاعات التي زادت أنشطتها.. هناك تباين في أداء القطاعات ولكن القطاعات التي يركز عليها أبوظبي الإسلامي تسجل زيادة ملحوظة وصحية ومستمرة خلال العام الحالي".

وحول نسب القروض المتعثرة لدى "أبوظبي الإسلامي"، ذكر المدير المالي أن المصرف أنهى عام 2021 بنسبة قروض متعثرة عند 8.9%، وهي تعكس تحسنا ولكنها ما زالت أعلى من المعدل في السوق، ويرجع ذلك إلى التركيز على شركة "NMC" المتعثرة والتي تتواجد في المحفظة.