رئيس "سيراميك رأس الخيمة" لـ"العربية": اضطررنا لرفع الأسعار جراء زيادة التكلفة 

تحولت شركة سيراميك رأس الخيمة للربحية خلال الربع الأخير من العام 2021، حيث حققت أرباحا بقيمة 45 مليون درهم مقارنة مع خسائر بقيمة 177 مليون درهم في العام السابق.

وذكرت الشركة أن الإيرادات الفصلية، ارتفعت بنسبة 4.5%، بدعم من نمو الأعمال في أسواق الهند وبنغلاديش والشرق الأوسط.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، عبدالله مسعد، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة حققت نموا في المبيعات بنسبة 26% خلال العام الماضي، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات.

وأوضح أن ذلك جاء من مبيعات الشركة في أوروبا التي زادت بنسبة 17%، فيما ارتفعت في السوق السعودية 26%، بينما صعدت في الهند 60%، وفي بنغلاديش زادت 30%، وذلك مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى أن "سيراميك رأس الخيمة" تصدر منتجاتها إلى 160 دولة.

ولفت إلى أن تعثر سلاسل الإمداد يعد أكبر تحد واجه المصنعين خلال العام 2021، والذي سيستمر في العام الجاري، حسب رأيه.

وذكر أن ارتفاع التضخم وزيادة كلفة الشحن أثرا على المواد الأولية التي تستوردها الشركة، مشيرا إلى أن الشركة دفعت 53 مليون درهم زيادة في أجور الشحن خلال العام الماضي، وبالتالي اضطرت الشركة لزيادة أسعار منتجاتها جراء ارتفاع التكلفة.

وأكد أن "سيراميك رأس الخيمة" تلبي حاجات السوق، مع استعدادها لجميع التحديات التي قد تواجهها.