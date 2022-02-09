بايدن يذكر اسم "تسلا" لأول مرة.. هل خضع لانتقادات إيلون ماسك؟

نطق الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً باسم "تسلا" في إحاطة بالبيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء. ليس ذلك فحسب، فقد ذكر أيضًا شركة Rivian المدعومة من أمازون وصانع الحافلات الكهربائية Proterra.

"منذ العام 2021، أعلنت الشركات عن استثمارات يبلغ مجموعها أكثر من 200 مليار دولار في التصنيع المحلي هنا في أميركا - بدءًا من الشركات الشهيرة مثل GM وFord التي تبني إنتاجًا جديدًا للسيارات الكهربائية إلى تسلا، أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في بلادنا، والشركات المبتكرة الأصغر سنًا مثل Rivian التي تصنع شاحنات كهربائية أو بروتيرا التي تصنع حافلات كهربائية"، هذا ما قاله بايدن خلال كلمة روج فيها لتصنيع السيارات محلياً.

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لطالما شجع بايدن صناعة السيارات الكهربائية باعتبارها حيوية لطموحاته الاقتصادية والمناخية. ولأشهر، ركز على جنرال موتورز وفورد، لكنه تجاهل تسلا، وهو "ازدراء" أثار ردود فعل غاضبة بشكل متزايد من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قال في سبتمبر إن بايدن وإدارته "منحازون ضد شركته"، التي لم تتم دعوتها إلى حدث في البيت الأبيض يروج للسيارات الكهربائية.

لكن بايدن امتنع أيضًا عن ذكر جميع الشركات الناشئة الأخرى في مجال السيارات الكهربائية، وهو أمر محير نظرًا لأن هذه الشركات تخلق وظائف صناعية، كما أنها توظف عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين يهتمون بشدة بتغير المناخ وربما يصوتون في الانتخابات، وفق ما أشارت إليه "بلومبرغ".

في عام 2021، سلمت تسلا أكثر من 936000 سيارة على مستوى العالم، وهي على وشك افتتاح مصنع جديد في أوستن بتكساس (وكذلك في برلين). ويشير التقرير السنوي للشركة، الذي صدر هذا الأسبوع، إلى أن لديها الآن 99250 موظفًا على مستوى العالم. ولم تعد شركة ناشئة في وادي السيليكون، بعد أن كانت شركة عامة لأكثر من عقد من الزمان.

وفي حين أن هذه قصة نجاح تستحق الاحتفال، إلا أن تسلا تحمل معها أيضًا الكثير من التحديات. ومن بين القضايا التي تواجهها الشركة تحقيق الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، حول الحوادث التي تسبب بها نظام السائق الآلي من تسلا.

كما تواجه تسلا دعوى وشيكة متعلقة بالتمييز العنصري والمضايقات. وقد أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء أخرى إلى تسلا في نوفمبر بشأن ما إذا كانت تمتثل للتسوية الناشئة عن تغريدة ماسك في 2018 حول جعل الشركة خاصة.

وإيلون ماسك ذو الـ50 عاماً، هو أغنى شخص في العالم، وسياسته معقدة، وهذا سبب آخر قد لا يجعل بايدن في عجلة من أمره لمدحه.

بدأ الانتقال إلى السيارات الكهربائية بمساعدة السياسات الحكومية، ويتم اعتمادها الآن على نطاق واسع من قبل المستهلكين، الذين لديهم المزيد من النماذج للاختيار من بينها. ويعد ذكر بايدن أخيرًا شركات إلى جانب فورد وجنرال موتورز خطوة كبيرة نحو الاعتراف بهذه الحقيقة.