"برشلونة" يقترب من توقيع أكبر صفقة رعاية في تاريخه.. وهذه قيمتها!

استقال الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، فيران ريفرتر، بعد سبعة أشهر من تولي المنصب، كما يتوقع النادي الإعلان عن صفقة رعاية بقيمة 280 مليون يورو مع سبوتيفاي Spotify للحصول على حقوق اسم استاد النادي العريق "الكامب نو" المعاد تطويره ورعاية قمصان النادي.

تأتي الصفقة الضخمة بعدما عانى نادي برشلونة من أزمة مالية خانقة، فيما تعد الأعلى قيمة لرعاية نادي كرة قدم، والتي ستستمر لـ 3 سنوات، إذ ستحمل قمصان فريقي الرجال والنساء لكرة القدم في برشلونة شعار شركة الموسيقى سبوتيفاي، كما أنها المرة الأولى التي ستصبح فيها شركة حاملة لحقوق الملكية لملعب كامب نو.

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ومن المقرر أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ هذا الصيف عندما تنتهي عقود برشلونة مع الراعي الأساسي، Rakuten، والراعي الثانوي، Beko، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يذكر أن قيمة رعاية قمصان النادي من جانب شركة Rakuten تبلغ قيمتها 55 مليون يورو في الموسم.

على الجانب الآخر، استقال ريفرتر "لأسباب عائلية شخصية"، على حد قول النادي، لكن التوقيت كان لافتاً، وأشار البرنامج الإذاعي الكاتالوني Què T'hi Jugues إلى أنه كان لديه سلسلة من الخلافات مع الرئيس، خوان لابورتا، كان آخرها صفقة سبوتيفاي ومحاولاته لتأمين راع ثانوي للأكمام.

كما كان ريفرتر في قلب المفاوضات حول صفقات الرعاية الأولية والثانوية، حيث أشارت التقارير إلى أنه أجرى محادثات مع شركة للعملات المشفرة فقط لمواجهة معارضة من مجلس إدارة النادي.

وحاول ريفرتر مع إدارة النادي حل الأزمة المالية التي ورثها، فيما قال لابورتا الأسبوع الماضي إنه تم خفض 159 مليون يورو من فاتورة الأجور.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رحل عن صفوف برشلونة العام الماضي، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي، وكان ريفرتر من بين المعارضين لاستمرار ميسي، خاصة بعدما كانت فاتورة الأجور تزيد عن 100% من الدخل السنوي للنادي.

بدوره، قال لابورتا الأسبوع الماضي إن مجلس إدارة برشلونة السابق قد يواجه تهما جنائية باختلاس الأموال والتلاعب في حسابات النادي.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة السابق، ترك النادي مع ديون بقيمة 1.35 مليار يورو، وخسائر في السنوات الأخيرة بلغت 600 مليون يورو.