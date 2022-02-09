دانة غاز للعربية: نتوقع حكما جديدا بتعويض أكبر ضد إيران

قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في دانة غاز إن الأرباح التشغيلية للشركة ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن المكثفات مثلا، تشكل حوالي 15% من إنتاج الشركة، وارتفعت أسعارها 95% مقارنة بعام 2020.

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وتوقع أن تستمر النتائج الإيجابية للشركة خلال العام الجاري، مع مواصلة أسعار البترول ارتفاعها، بجانب وصل الإنتاج في كردستان العراق إلى مستويات قياسية.

وأظهرت النتائج المالية للشركة، اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال العام 2021، بصافي ربح 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار) مقارنة بخسائر نحو 1.38 مليار درهم (376 مليون دولار) في 2020.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن التحول إلى الربحية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات الأخرى التي تشمل 608 ملايين دولار، قيمة المبالغة المستحقة بعد قرار التحكيم.

تأثرت الشركة إيجاباً بقيد مبلغ نحو 608 ملايين دولار المتعلق بحصولها على حكم لصالحها من هيئة التحكيم الدولية فيما يتعلق بتوريد الغاز مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، ويغطي الحكم الفترة من عام 2005 إلى عام 2014 وهناك هيئة تحكيم أخرى تنظر في الفترة المتبقية من العقد أي من عام 2014 إلى عام 2030.

وفيما يتعلق بالحكم، قال المبيضين إن تنفيذ الحكم يأخذ بعض الوقت، لكن تم البدء في الإجراءات المتعلقة به.

وأوضح أن هناك مطالبات تعويضية أخرى، وستبدأ جلسات التقاضي الخاصة بها هذا العام، ومن المتوقع صدور حكم بشأنها العام القادم وللفترة المتبقية من عقد توريد الغاز من قبل الشركة الإيرانية.

وتابع: "الحكم الأول صدر للفترة من 2005 إلى 2014، وأمام المطالبة الثانية تغطي الفترة المتبقية من العقد حتى 2030، نتوقع تعويضا أكبر لطول هذه الفترة".

وقالت دانة غاز، العام الماضي إن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن إمدادات الغاز مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط. ويتعلق النزاع بعقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما بين شركة نفط الهلال التابعة لدانة غاز والشركة الإيرانية. وتقول دانة غاز إنه لم يجر توصيل أي غاز.

وتأتي التعويضات التي حُكم بها في أعقاب حكم لصالح "دانة غاز" في 2014، وهي لثمانية أعوام ونصف الأولى من الاتفاق الممتد لـ 25 عاما، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2005.